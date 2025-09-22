La galería Cinabrio abre temporada con Ana Campos y Blanca Beatriz Caraballo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La galería leonesa Cinabrio arranca la temporada de exposiciones con dos artistas que dialogan en el mismo esacio: Ana Campos, con El árbol de la vida; y Blanca Beatriz Caraballo, con Una sombra en el paraíso. La apuesta de la galerista Gemma y su colaboradora Silvia Medina por unir a este dúo partió del interés de ambas por el textil como soporte y materialización de su obra y se les propuso intercambiar materiales.

Así, Ana Campos (León) utiliza el papel como soporte a tu tradicional técnica de estampación botánica sobre textil y Blanca Beatriz Caraballo (Miami) usa el textil como soporte de su expresión plástica.

La muestra dialoga sobre el inconsciente colectivo y el subconsciente personal, utilizando la representación de la naturaleza de manera figurativa para Campos y abstracta para Caraballo, creando una atmosfera sugerente y rica en matices, texturas, colores y significados, para el disfrute y la reflexión del espectador. El árbol de la vida y Una sombra en el paraíso hacen alusión en la cultura judeocristiana a la vida eterna, a la inmortalidad, la conexión entre el cielo y la tierra, la eternidad, el ciclo de la vida, la búsqueda del equilibrio y el crecimiento personal.

Las piezas de Campos, representan elementos de la naturaleza; en las piezas de Caraballo hay figuras o símbolos recurrentes.