El espacio que más incrementó el número de visitantes en 2025 en León ya supera 1,7 millones desde su inauguración

El museo de arte contemporáneo más emblemático de Castilla y León ha cerrado 2025 con cifras históricas. A lo largo del año, recibió un total de 116.217 visitantes, consolidándose como el centro cultural que más incrementó su afluencia en toda la comunidad. Pero más allá del dato, lo relevante es que esta cifra representa un crecimiento del 33,8 % respecto al año anterior, y permite alcanzar más de 1,7 millones de visitas acumuladas desde su inauguración hace dos décadas.

El centro cultural más visitado de León en 2025 fue un motor económico real

Lo que terminó de disparar el interés fue la ambiciosa muestra 'Ai Weiwei. Don Quixote', que ocupó buena parte del primer cuatrimestre. No solo atrajo público, sino que activó la economía local: un informe de la Universidad de León valoró en 33 millones de euros el impacto económico directo de esta exposición.

Este dato demuestra que el arte contemporáneo puede transformar cifras abstractas en desarrollo real. El centro cultural se ha convertido así en un nodo esencial del dinamismo turístico y económico de León.

El Musac celebra su 20 aniversario con una programación de impacto

La exposición de Ai Weiwei fue la carta de presentación perfecta para un año clave. Pero el plato fuerte de la segunda mitad fue 'Yoko Ono. Insound and Instructure', una revisión de más de 80 obras de la artista japonesa que recorren desde los años 60 hasta sus proyectos más recientes.

Ono plantea un arte donde la participación del espectador es central, y eso se notó en el ambiente. La exposición logró conectar con un público muy amplio, posicionando al centro leonés como uno de los espacios más innovadores del panorama cultural español.

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León recibió más de 116.000 visitantes en 2025, su mejor cifra en 15 añosBuenaventura Carmona Hernandez

Más de la mitad de las visitas fueron locales: una institución con arraigo

El 55 % del público total fue leonés, lo que confirma algo que no todas las instituciones culturales pueden decir: el centro está profundamente integrado en su territorio. El 37,2 % vino desde otras partes de España, consolidando su atractivo estatal. Y el 7,4 % de visitantes internacionales marca también un suave pero consistente crecimiento del turismo cultural extranjero, con una subida del 2,4 % respecto a 2024.

Los 20 años del Musac no se celebran solo con cifras, se celebran con legitimidad. La ciudad ha logrado convertirse en un polo artístico de referencia, algo que podía parecer impensable a comienzos de siglo.