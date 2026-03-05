La danza urbana regresa a la ciudad de León en el XIX February Hip Hop que reunirá a cerca de 8.500 asistentes

La danza urbana regresa a la ciudad de León en el XIX February Hip Hop.AYTO DE LEÓN

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La danza urbana del más alto nivel regresa al Palacio de Exposiciones y al Palacio de Deportes de León en la que será ya la XIX edición del February Hip Hop. Será los días 13, 14 y 15 de marzo con un evento que se ha convertido en uno de los más importantes de España y ha logrado posicionarse en el top 5 de toda Europa.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha acompañado a los organizadores de este evento en la presentación ante los medios de comunicación donde ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de León por el deporte y por los eventos de diferentes disciplinas. Junto a Canuria han estado Frank Leal y Borja Vilanova, de la organización, y Paula Cuervo, de Caja Rural, entidad patrocinadora junto al Ayuntamiento de León.

Workshops y masterclass

El February Hip Hop tiene dos vertientes: workshops internacionales de danza urbana y el Campeonato Internacional de Danza Urbana. En cuanto a los workshops y masterclass estarán dirigidas por algunos de los coreógrafos más relevantes del mundo. Este año acudirán Dom Lashawn, Tendai, Sab MacCarthy, Alekz Samone, Aaron Quini, Kapela, Momo Koyama y Juan Montero.

Más de 500 personas llegadas de toda España y de otros países de Europa disfrutarán todo el fin de semana aprendiendo de sus referentes en el mundo de la danza urbana.

Campeonato Internacional de Danza Urbana

El Palacio de Deportes será el escenario del Campeonato Internacional de Danza Urbana más importante de España en el que se citarán grupos de todo el país. Habrá diferentes categorías: baby, infantil, junior, youth, mini-parejas, parejas, absoluto, profesional, megacrew y premium. Este año, como novedad, se han añadido dos categorías: heels y megacrew kids.

En total, participarán más de 3.600 bailarines repartidos en 280 grupos, entre ellos cerca de quince de León, que harán disfrutar al público durante los dos días que se prolongue el concurso. Además, se repartirán más de 15.000 euros en premios.

Con estos dos eventos, desde la organización del February HipHop estiman que se van a reunir cerca de 8.500 personas y que la mayoría de los asistentes, en torno al 90%, serán procedentes de fuera de León.

Las entradas ya están a la venta en www.februaryhiphop.com y también reservando por email a info@februaryhiphop.com. Del mismo modo, podrán adquirirse en taquilla durante la celebración del evento.

Horarios

Workshops FHH

Viernes de 11:00 a 22:00 horas.

Sábado de 09:30 a 20:30 horas

Campeonato FHH

Sábado de 12:00 a 20:30 horas

Domingo de 09:30 a 19:30 horas

Profesores y breve currículo

DOM LASHAWN (LOS ÁNGELES)

Comenzó su viaje dentro del mundo técnico de ballet, modern, jazz, etcétera, en Chicago y Los Ángeles. Dom ha estado de gira con Justin Bieber y trabajó con los artistas Chris Brown, Usher, Justin Bieber, Daddy Yankee, Chance the Rapper, Amber Liu y muchos más. Dom también ha tenido la oportunidad de enseñar por todo el mundo en campamentos, convenciones y estudios de danza.

ALEKZ SAMONE (LOS ÁNGELES)

Alekz ha bailado con artistas de renombre como Kendrick Lamar, The Weeknd, Rihanna, LilNasX, Tinashe entre otros. Es conocido por su gran musicalidad y movimiento expresivo. Actualmente reside en Los Ángeles y ofrece formación a nivel mundial. Es la primera vez que está en el February Hip Hop de León.

AARON QUINI (LOS ÁNGELES)

Coreógrafo, actor y bailarín residente en Los Ángeles. Sus créditos incluyen trabajos para Apple, Bad Bunny, BTS, Busta Rhymes, Ciara, Jackson Wang, Missy Elliott y muchos más. Actualmente imparte clases en Movement Lifestyle.

TENDAI (LONDRES)

Tendai Chitate. Un artista profesional con sede en Londres. Se entrenó en la Academia Urdang y recientemente se graduó con éxito con un Diploma de Danza de Nivel 6. Tendai es un personaje ambicioso, adaptable y entusiasta que siempre ha tenido un impulso para compartir esta pasión y energía con el mundo. Ya sea enseñando, creando movimiento en otros o dirigiendo piezas visuales. Aunque todavía está empezando su carrera, ha tenido la suerte de haber trabajado con un gran artista en algunas de las etapas más grandes de Europa. Los créditos incluyen Kendrick Lamar, SZA, Nicki Minaj, Busta Rhymes, Stormzy, Jungle y muchos más.

MOMO KOYAMA (JAPÓN)

Bailarina, coreógrafa y jueza de renombre mundial reconocida por su estilo de baile versátil que combina la energía de la calle y del estudio. Viene desde Japón, aunque habitualmente viaja por todo el mundo impartiendo talleres y participando en concursos de baile. Ha actuado y enseñado en más de 25 países y numerosas ciudades a nivel mundial.

Obtuvo un importante reconocimiento como concursante del popular programa de televisión Street Woman Fighter 2 y formó parte del grupo japonés que ganó el concurso de danza VIBE en Los Ángeles.

SAB MACCARTHY (LONDRES)

Nacida en Australia, actualmente se encuentra en Londres, y desarrolla su carrera profesional impartiendo workshops y bailando por toda Europa.

Sab ha trabajado con artistas como Christina Aguilera, 50 cent, G-UNIT, Bree runway y Ash Nikko entre otros.

KAPELA MARNA (PARÍS)

Bailarín y Coreógrafo francés especialista en los estilos de danza toprock y house dance. Kapela ha competido y ha sido juez en los campeonatos más importantes del mundo. También destaca como Dj Profesional en grandes eventos. Kapela es el alma de este evento y acude desde hace 6 años sin faltar a ninguna edición al February Hip Hop León.

JUAN MONTERO (MADRID)

Bailarín, coreógrafo y director creativo. Ha coreografiado para Sebastián Yatra, Alejandro Sanz y su trabajo más importante ha sido como coreógrafo y director artístico de Lola Índigo, donde ha conseguido reconocimientos como el Premio Los40MusicAwards 2023 a Mejor Gira por ‘El dragón tour’.