La Fundación Sierra Pambley acoge una conferencia de Helena Gonzalbes sobre las monedas hispanorromanas

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El próximo jueves, 9 de abril de 2026, la Fundación Sierra Pambley acogerá a las 19:30 horas la cuarta de las conferencias del II Ciclo ‘De Grecia y Roma hasta nuestros días. La herencia clásica en occidente’, que ha sido organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la Universidad de León (ULE).

El título de la charla es ‘Tradición que perdura, memoria que trasciende: El legado greco-focense en la moneda hispanorromana de ‘Emporiae’’, y será impartida por Helena Gonzalbes García, Profesora Ayudante Doctora en el área de Historia Antigua de la ULE y miembro del IHTC.

La conferencia analizará la pervivencia de los elementos identitarios de origen greco-focense en el extremo occidental del Mediterráneo, a través de los aspectos visuales adoptados en las monedas acuñadas por el municipium de Emporiae. Partiendo de un claro contexto de crisis humanitaria marcado por el éxodo forzoso de los habitantes de la polis asiática de Focea (continuamente amenazada por el Imperio persa), se realizará un acercamiento al paisaje simbólico creado en la colonia que dio lugar a esta realidad hispanorromana, la antigua Emporion, cuya idiosincrasia no solo resistió el paso del tiempo, sino que se consolidó como un vehículo de memoria colectiva en época posterior

Fue entonces cuando, en el recién refundado municipio romano, se produjo un hecho excepcional. Frente a la norma de adoptar el icono monetario del retrato imperial como estrategia de prestigio, los magistrados locales decidieron obviarlo y mantener, en su lugar, imágenes tan representativas como fueron las de las diosas Atenea/Minerva, divinidad poliada de los focenses-massaliotas, y Artemisa-Diana, deidad fundacional de la polis de Emporion.

Con esta selección, las autoridades de Emporiae realizaron un acto que. más que interpretarse como un rechazo al Imperio (inverosímil, sin duda alguna), debe leerse como propio de una resiliencia cultural y una reafirmación de la singularidad del territorio.

Todo ello permite profundizar en cómo esta persistencia visual constituyó una de las huellas más profundas del circuito colonial focense, en el que la moneda actuó como un registro de mantenimiento de tradiciones frente a los procesos de asimilación del naciente Imperio romano. Así, la tradición iniciada en la lejana metrópolis, y articulada también en otros espacios coloniales de supervivencia como fueron los de Massalia y Elea, logró perdurar en la memoria colectiva de los habitantes de esta zona de la península ibérica, trascendiendo diversas épocas hasta quedar grabada en la Historia de una de las ciudades más dinámicas de la provincia Citerior Tarraconensis.

INVESTIGADORA CENTRADA EN EL ESTUDIO DE MONEDAS ANTIGUAS

Helena Gozalbes García es Doctora en Historia por la Universidad de Granada, y actualmente es Profesora Ayudante Doctora en el área de Historia Antigua de la ULE y miembro del IHTC. Autora de más de 80 publicaciones científicas, ha realizado 11 estancias de investigación en centros alemanes, españoles, ingleses o portugueses, destacando su prolongada y fructífera vinculación con Italia y, en particular, con la Università degli Studi di Sassari, donde ha desarrollado buena parte de su formación posdoctoral bajo la tutorización del profesor Antonio Ibba, en el marco de su integración en una institución tan prestigiosa como es actualmente la Scuola Archeologica Italiana di Cartagine.

Todo ello le ha permitido consolidar una línea interdisciplinar centrada en el estudio socio-cultural de las monedas antiguas acuñadas en Hispania y el norte de África. Bajo los presupuestos de marcos teóricos como el de la Historia desde abajo, el giro subalterno en la Historia y la Microhistoria y de una metodología fundamentada en el estudio directo del material, su trabajo integra análisis numismáticos, epigráficos y de cultura visual para reflexionar sobre las interacciones multiculturales y las estructuras comunitarias de los agentes históricos vinculados a la creación y el uso del material monetario.