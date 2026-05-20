Bernard Engel presenta su poemario ‘Una huella hacia dónde’, ganador de la XXV Bienal ‘Provincia’ que convoca el ILC

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La carpa de la Feria del Libro de León, en la plaza de San Marcelo, acoge este jueves 21 de mayo, a las 19.00 horas, el acto de presentación del libro ‘Una huella hacia dónde’, texto con el que el escritor valenciano Bernard Engel se alzó con el primer premio de la XXV Bienal de Poesía ‘Provincia’ que convoca el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial. Un emblemático galardón a nivel nacional y una colección de poesía histórica que creara Antonio Gamoneda en 1971 y que cuenta entre su larga nómina de autores a nombres como los de Eugenio de Nora, Juan Carlos Mestre, Luis Antonio de Villena, Victoriano Crémer, Julio Llamazares, Eloísa Otero, Berta García Faet, Antonio Pereira o Luis Mateo Díez, entre otros. Durante el acto, Engel conversará con el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo.

“Una huella es siempre dos cosas: un rastro que alguien dejó y una señal que marca un camino que se puede querer seguir, o querer evitar, o tal vez ambas cosas y en el otro sentido”, ha dicho el autor en torno a esta obra. En el momento del fallo, que tuvo lugar el pasado año, el acta del jurado aludía a la voz viva y a la imaginación libre de ‘Una huella hacia dónde’, “tierno cuando es preciso, sabiendo que su oficio es el de la palabra, sobre la que reflexiona en muchos versos”. “Emotivo en los recuerdos familiares, poetiza sobre lo que uno es, sobre los recuerdos y sobre su significado en el presente”. Lo singulariza su carácter “reflexivo e indagador en torno a la palabra y a la propia poesía, así como sobre la vida y los recuerdos, y las huellas del tiempo y de las cosas, sin obviar en ningún momento dudas, incertidumbres y hechos que influyen en el discurrir vital”.

Bernard Engel (Valencia, 1991) es poeta, artista escénico y graduado en Letras Modernas por la Universidad Paris III Sorbonne Nouvelle. Dirige la escuela de poesía Poetik Lab (www.poetiklab.com). En 2023 fue Premio Nacional de Poesía Emergente (España) con ‘Los sistemas caóticos’ y en 2024 obtuvo el Premio Internacional de Poesía María Rosal con ‘La estúpida belleza de las deflagraciones’, que fue además finalista del Premio Loewe (2023). Más recientemente, en 2025, se alzó con el Premio de Poesía Ciudad de Córdoba por ‘Para Cantar Ceniza’.

La colección de poesía ‘Provincia’ es uno de los sellos emblemáticos del género, pues fue creado por el escritor leonés Antonio Gamoneda, premio Cervantes, en el año 1971, cuando ocupaba el cargo de secretario de la Institución Fray Bernardino de Sahagún, antecesora del Instituto Leonés de Cultura. Desde ese año, en el que se publica el primer volumen, ‘Crónicas de una tristeza’, de Elvira Daudet, hasta este ‘Una huella hacia dónde’, han aparecido poemarios clave en la historia de la poesía española: Por ejemplo, ‘Los trucos de la muerte’, de Juan Luis Panero; ‘El viaje a Bizancio’, de Luis Antonio de Villena; ‘Cráter’, de Isla Correyero; ‘Troppo Mare’, de Javier Egea, o ‘Fresa y herida’, de Berta García Faet, junto a libros ya clásicos de autores leoneses como ‘Aurora boreal’, de Agustín Delgado; ‘Señales de humo’, de Luis Mateo Díez; ‘Descripción de la mentira’, del propio Gamoneda; los volúmenes de poesía reunida de Eugenio de Nora y Victoriano Crémer; ‘Sepulcro en Tarquinia’, de Antonio Colinas; ‘La visita de Safo’, de Juan Carlos Mestre; ‘Cuaderno de junio’, de Luis Miguel Rabanal; ‘Antología de la seda y el hierro’, de Antonio Pereira, o los dos poemarios de Eloísa Otero, ‘Cartas celtas’ y ‘Tinta preta’, y autores del panorama leonés que en ese momento estaban despuntando como Luis Artigue, Víctor M. Díez, Susana Barragués o Esther Folgueral.

En ‘Una huella hacia dónde’, Bernard Engel alude a las herencias que habitan y forman la identidad en todo lo que tiene de poso y de derrota, pero también de fuga, en la medida en que uno puede, a costa de no pocas cosas, alejarse del mandato de los cromosomas y erguirse en dueño de algunas respuestas ante la gran pregunta que todo ser humano se hace en algún momento: ¿Quién soy?