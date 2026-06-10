De Niro, Spike Lee, Whoopi Goldberg y Juan Carlos Mostaza

Un día te levantas y tu cortometraje de animación Under the Lake que has escrito, dirigido y producido, y producido ejecutivamente por Yadira Ávalos para The Cathedral Media Productions, celebra su estreno mundial en el Festival de Tribeca, en Manhattan, Nueva York, siendo seleccionado entre 12.000 propuestas, y la única española, y te acostarás cansado porque al otro día comerás con Robert de Niro. Y, además, la película forma parte de la Selección Oficial de cortometrajes del certamen, dentro de un programa especialmente seleccionado por la actriz, productora y ganadora del Oscar Whoopi Goldberg. Sí, la de El color púrpura y mucho más. Es la vida estos días del leonés Juan Carlos Mostaza, que se muestra entusiasmado y precavido: «El nivel es tan alto que lo normal es que no gane», viene a decir demostrando que tiene los pies en el suelo aunque estos días se codee con estrellas del nivel de Spike Lee, por ejemplo, junto a los citados.

Tras la proyección, tuvo lugar un encuentro con el público en el que participaron los cineastas de los distintos cortometrajes programados, entre ellos el propio Mostaza. Para el director, la experiencia ha supuesto un momento especialmente significativo tanto a nivel profesional como personal: «Presentar Under the Lake en Tribeca ha sido un sueño hecho realidad. Gran parte de mi amor por el cine nace del cine norteamericano y de las películas con las que crecí. Poder compartir mi trabajo en un festival como este y conocer a figuras como Whoopi Goldberg o Spike Lee, que forman parte de ese imaginario cinematográfico que me inspiró desde niño, ha sido profundamente emocionante. Además, estoy muy feliz con la acogida que tuvo la película. La reacción del público fue fantástica y me impresionó especialmente el entusiasmo, la curiosidad y la pasión con la que la audiencia estadounidense vive el cine. También me ha sorprendido el enorme nivel de las películas presentes en el festival. Es un honor que Under the Lake forme parte de una selección tan sólida y diversa», afirma.

Under the Lake aparece bajo el siguiente planteamiento, a modo de sinopsis: En un mundo poblado por personajes de alambre, sin rostro ni expresiones, un hombre vive con su hijo cerca de un bello lago. Un día, el niño rescata a un hombre que llega a la orilla malherido.

Con una duración de 14 minutos y sin una sola línea de diálogo, Under the Lake construye una experiencia cinematográfica que combina elementos del thriller, el western y el cine de autor contemporáneo.

Influenciado por cineastas como Steven Spielberg, David Fincher, Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, Mostaza desarrolla un universo visual que dialoga con el western clásico, con ecos de John Ford, el humor oscuro de los hermanos Coen y determinadas influencias del cine de terror estadounidense.

El resultado es una obra que prescinde completamente de la palabra para apoyarse exclusivamente en la puesta en escena, el movimiento de los personajes, la composición visual, la música y el lenguaje cinematográfico.

Under the Lake propone una aproximación formal singular, construyendo toda su carga emocional a partir de personajes sin rostro, donde el movimiento, la composición y la puesta en escena sustituyen a la expresión facial. Sin diálogos, la película apuesta por una narrativa puramente visual en la que cada plano está concebido para transmitir emoción e intención.

El cortometraje cuenta con Yadira Ávalos como productora ejecutiva, mientras que Juan Carlos Mostaza firma la dirección, el guion, la producción y gran parte del desarrollo creativo y técnico, incluyendo el diseño visual, la animación 3D, la dirección de fotografía y el montaje. La parte visual de la obra ha sido realizada íntegramente en un único ordenador portátil y sin el uso de inteligencia artificial generativa, apostando por un proceso artesanal. Completan el equipo creativo Pablo Vega en el diseño de sonido y Amy Fajardo en la música. El proyecto cuenta además con el apoyo de la Junta.