Un escenario para el teatro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hay festivales que nacen para llenar un hueco en la agenda cultural y otros que terminan convirtiéndose en una tradición. El Festival de Teatro Amateur de Onzonilla pertenece ya a esta segunda categoría. Nueve ediciones después de su puesta en marcha, el certamen se ha consolidado como una de las propuestas estivales más esperadas del municipio y como un escaparate para compañías que mantienen vivo el teatro desde el compromiso, la pasión y el trabajo colectivo.

El Ayuntamiento de Onzonilla volverá a apostar este verano por una programación que combina calidad artística y cercanía, con representaciones al aire libre que invitan a disfrutar de la cultura en un ambiente relajado y familiar.

Las funciones tendrán lugar los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto, siempre a las 22.30 horas, salvo la jornada inaugural, que comenzará a las 22.15 horas con el acto oficial de apertura.

La novena edición reunirá sobre el escenario a cuatro compañías de diferentes comunidades autónomas, una diversidad que permitirá al público acercarse a distintos estilos interpretativos y propuestas escénicas.

El jueves 30 de julio, tras la inauguración oficial, abrirá el festival (In)-Visible Teatro, de Cádiz, con la obra 3 locas, 2 enamorados, 1 boda, 1 funeral y… Ramírez, una comedia que dará el pistoletazo de salida al certamen.

El viernes 31 de julio será el turno de Citra Teatro, procedente de Tomelloso (Ciudad Real), que representará La moza de Cántaro, una adaptación del clásico de Lope de Vega.

El sábado 1 de agosto, la Asociación Cultural Amigos del Teatro de Castellón pondrá en escena El Trastero, mientras que el domingo 2 de agosto el festival concluirá con Salvaje, interpretada por Teatro Teatro, de León, aportando el sello de una compañía de la provincia al cierre del encuentro.

El Festival nació con el propósito de acercar las artes escénicas a todos los públicos y de ofrecer un espacio de visibilidad a grupos que sostienen una intensa actividad cultural fuera de los grandes circuitos profesionales. Lejos de entender el teatro amateur como una disciplina secundaria, iniciativas como la de Onzonilla reivindican el valor de cientos de actores, directores y técnicos que dedican su tiempo libre a mantener viva una tradición escénica que continúa siendo uno de los principales motores culturales en numerosos municipios españoles. En este sentido, el certamen no solo ofrece espectáculos, sino que convierte durante cuatro noches la plaza en un espacio de convivencia donde vecinos y visitantes comparten cultura bajo las estrellas. Con nueve ediciones a sus espaldas, el FTAO demuestra que la continuidad también es una forma de éxito.

la cultura se sitúa como elemento de cohesión social y de dinamización