El estilo que define León

Publicado por Claudia Melcón León Creado: Actualizado:

Sara Santiago y Santiago García son dos diseñadores leoneses que han consagrado su vida a la moda. Ambos son miembros de Uniendo Moda Castilla y León, una iniciativa fomentada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, mediante la gestión de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe). El objetivo de este proyecto es reforzar la competitividad, dar a conocer y proyectar el sector de la moda de Castilla y León. Integra a varios diseñadores de moda de Castilla y León.

Sara Santiago nació en León. Es parte de la primera promoción del grado en Diseño de Moda en Madrid, y lo cursó en la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (Esne). Marchó al extranjero en busca de oportunidades y se asentó en Londres. Allí nació su marca, ´Sara Santiago Design`, en el pintoresco mercadillo de Covent Garden, donde comenzó a hacer complementos y bolsos de piel. Volvió a España, y en Madrid siguió dedicándose a la moda mientras compaginaba esa pasión con un empleo en una multinacional. Abandonó su empleo en Madrid y pudo regresar a la tierra que la vio nacer, donde abrió un atelier en la capital, en el que lleva cuatro años vistiendo a novias para su gran día.

Ha estado presente en diversos eventos como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela de Atelier Couture, así como en la Pasarela de la Moda de Castilla y León. Este último evento es calificado por la diseñadora Sara Santiago como «la pasarela por excelencia» o «la niña bonita» entre los eventos de costura que impulsa la Ceoe junto con la Consejería de Industria. Santiago atestigua la solera de este festival «Se lleva celebrando en Burgos desde hace treinta años».

La diseñadora Sara Santiago reconoce el gran trabajo que hacen la Consejería y la CEOE para promocionar la moda de Castilla y León fuera de la comunidad. Esta promoción fuera de la comunidad se ve en la participación continuada de Uniendo Moda Castilla y León en Momad, el gran evento del sector en España gestionado por IFEMA Madrid. La próxima edición se celebrará entre el 23 y el 25 de julio en esta sede de eventos madrileña.

Didesant diferencia dos modalidades en el mundo de la confección: producción y atelier. La producción se enfoca en el prêt-à-porter, que literalmente significa ´listo para llevar`. Se caracteriza por la fabricación en serie y las tallas estandarizadas. La contraparte es el trabajo en el atelier, donde todo se hace a medida. Él se dedica a la costura a medida porque en sus palabras: «Me gusta conectar con las novias y es todo mucho más emotivo». La modista tiene ya la vista puesta en la presentación de su próxima colección Cénit: «El cénit es el punto más alto de algo. Quiero reflejar las conexiones entre dos cosas y generar una mezcla en la que todo se alinea. Por ejemplo, en la colección quiero combinar fuerza y delicadeza. La fuerza está representada por tejidos nobles como el raso y la delicadeza por tejidos como el tul bordado, También combino texturas».

La colección se compone de 13 vestidos de novia y 5 de invitada y presentó una parte de sus diseños en la pasarela de Atelier Couture en marzo junto con otros diseñadores de Uniendo Moda. Exhibirá la segunda parte de la colección en la Pasarela de Moda de Castilla y León el 8 y 9 de octubre.

Santiago García Didesant nació en el pueblo leonés de Villanueva de Carrizo, lleva 39 años dedicándose al mundo de la moda. Empezó su trayectoria en la Alta Escuela de Moda en Madrid, donde fue N.º 1 de su promoción. Después, cursó estudios de patronaje industrial; sombreros y completos y escaparatismo y coreografía. Realizó sus prácticas en Zara. Actualmente cuenta con una showroom en León y gestiona dos marcas de ropa: ´Di de Sant`, enfocada a la moda sport y al prêt-à-porter, y Santiago García, centrada en la alta costura a medida y en los trajes de fiesta.

A pesar de su alcance internacional, ya que ha presentado su trabajo en París, Milán, Dubái y Miami, además de tener puntos de venta en Portugal, Italia y Japón, Santiago García nunca se olvida de sus orígenes: «Recientemente he realizado un desfile conmemorativo por el 850 aniversario del Monasterio de Carrizo. Me inspiré mucho en el monasterio para hacer los diseños. La primera parte del desfile fue con mi marca Di de Sant y la segunda con Santiago García. Incluí tocados que recuerdan a la estética de los monasterios y de los conventos». Además, ha participado en seis ediciones del Momad previas a la actual.

García dará a conocer su próxima colección en la Pasarela de la Moda de Castilla y León bajo el título La danza de las flores para la temporada de verano 2027. En los Premios de la Academia de la Moda Española, celebrados el 30 de junio en el vestíbulo del Gran Teatro Principe Pío de Madrid.

Presentó algunos diseños de la colección junto con la diseñadora Beatriz Carrión. A la gala también asistieron otros diseñadores de Uniendo la Moda, incluida Sara Santiago.

García describe su nueva colección como «Muy floral, muy estampada, muy colorida y muy alegre, Hay mucha estampado posicional, es decir, que en la prenda haya un paisaje abajo y el resto sea liso. Tiendo mucho al colorido en general, de las pocas veces que ha habido predominancia del negro ha sido en la colección para el aniversario del Monasterio de Carrizo».

La participación de Uniendo la Moda en los Premios de la Academia de la Moda Española es otra de las estrategias de la Junta y de la Ceoe para impulsar la industria de la moda autóctona.

sara santiago ha participado en la mercedes-benz fashion week de madrid garcía ha presentado su trabajo en milán, parís, dubái y miami y vende en japón