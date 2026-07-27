Puente y Fanjul charlan sobre memoria en Sabero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las periodistas Asun G. Puente y Cristina Fanjul protagonizarón ayer en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero el ciclo Escritores en la Ferrería, que se centró en la novela La isla de Garibaldi. Publicada por Eolas, la obra recorre la historía de los últimos cien años, desde la guerra del Rif hasta la Guerra Civil, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la España democrática, a través de unos personajes que intentan comprender qué hacer con el legado de las decisiones tomadas cuando el mundo parecía haberse derrumbado.

No es casual que el itinerario atraviese escenarios tan distintos como las minas leonesas, el Marruecos colonial, Barcelona, el puerto de Alicante o los ambientes de los servicios secretos británicos. Todos ellos funcionan como estaciones de un mismo viaje: el de la memoria. Uno de los mayores aciertos de la novela consiste en escapar del esquema binario con el que habitualmente se aborda la Guerra Civil. La autora evita escribir una novela de vencedores y vencidos para centrarse en quienes quedaron atrapados entre ambos mundos. No hay héroes absolutos ni villanos unidimensionales. Los personajes aparecen atravesados por el miedo, el deber, la culpa y el azar.