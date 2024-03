La Cultural perdona y lo paga con un pobre empate

La Cultural no aprovechó sus ocasiones en la primera parte para sentenciar el partido ante la SD Tarazona y lo pagó con un pobre empate frente al cuadro visitante, que mantiene a los de Llona fuera de la zona de play off, de la que cayeron la pasada jornada ante el Barcelona Atlètic (4-0). Al conjunto del Reino de León no le queda más remedio que echar el resto para volver a las posiciones de fase de ascenso para no perder más fieles en el estadio leonés, que ayer presentó una entrada de 4.148 seguidores, por el lleno casi absoluto que registró el Reino frente a la SD Ponferradina.

La Cultural comenzó el partido con un asfixiante ritmo de juego, que la SD Tarazona no fue capaz de frenar. Enseguida llegaron las primeras ocasiones para los culturalistas. Juego por bandas. Berto y sobre todo Fabio Blanco se convirtieron en los protagonistas del cuadro leonés, hasta que muy pronto en el minuto 5 de partido, Fabio Blanco penetró por su banda y dio un excelente servicio que tras no llegar el delantero Guillermo Fernández, sí lo hizo Jaume Pol para cazar el primer gol de la tarde.

El encuentro de la recuperación se le puso muy de cara al conjunto dirigido en la parte técnica por Raúl Llona, que optó por dejar fuera del once a Bicho y situar como mediocentros a Kevin Presa y Barri, además de ocupar las bandas con Berto y Fabio Blanco, la media punta para Martín Solar y el ataque a Guillermo Fernández.

El equipo culturalista dispuso de grandes ocasiones de gol para haber sentenciado el choque pero no logró. Una muy clara de Fabio Blanco, que tras una nueva entrada por su banda con disparo final al larguero de la portería defendida por el exculturalista Salvi. Y no cesó la Cultural, con otra gran ocasión desde la frontal del área que se marchó rozando el palo izquierdo de Salvi.

No supo la Cultural aprovechar estas ocasiones tan claras para sumar una victoria que se hacía vital.

Ya en el segundo acto sucedió lo que es habitual. Cuando perdonas, al final lo pagas y así le ocurrió al conjunto de Raúl Llona. Con el paso de los minutos el juego se equilibró, sobre todo por los cambios ejecutados por el técnico Molo. Su bloque fue más sólido sobre el terreno de juego.

Así se llegó al minuto 62 de partido, en el que un rechace que favoreció a la SD Tarazona, llegó el balón a los pies de Álex Gil para poner el empate en el marcador.

De aquí al final, un quiero y no puedo de la Cultural, sin sorpresa en su ataque y muy previsivo, favoreció la estrategia del rival, que se limitó a defender el empate y esperar a una contra, que para beneficio de la Cultural no llegó. Al final empate (1-1), que deja a la Cultural fuera de la zona de play off, por la que luchará hasta el final del campeonato de Liga regular, al que le restan 12 jornadas más.

La próxima fecha es el domingo a las 16.00 horas en la Nova Creu Alta de Sabadell frente al Sabadell, en lo que será otra final de cara a llegar a esa tan ilusionante fase de ascenso a Segunda División, que tanto anhela la parroquia leonesa.