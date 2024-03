Hora de la Ponferradina en pensar en asegurar el play off (2-0)

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

No hubo reacción. La Deportiva volvió a perder en el estreno de Juanfran y mira ya más de cerca al sexto para tratar de asegurar un play off que no lo está que al puesto de ascenso sirecto, que se le va ya a cinco puntos. El equipo berciano cayó 2-0 ante un Tarazona mejor. Inoperante en ataque, quizá sí propuso más, a cambio de conceder atrás, sobre todo en los dos goles.

El equipo deportivista jugó con un 4-4-2 (no lo hacía desde octubre en Irún), en el que Longo y Yuri compartieron la delantera desde el inicio por primera vez. Borja Valle cayó a banda izquierda y Yeray estuvo en la derecha. Igbekeme se quedó en casa aquejado de molestias en el isquiotibial de la pierda izquierda Clavería. Yuri, Clavería y Andoni López fueron las novedades respecto al último choque. El cuadro aragonés planteó una defensa de cinco como ya hizo en El Toralín. Dani Pichín regresó a la convocatoria, aunque inició el choque en el banquillo.

Empezó el partido con dominio del Tarazona, aunque sin peligro claro. Andreu Guiu, Álex Gil y Keita fueron los primeros en intentarlo, aunque sin mucho tino. La Deportiva trataba de avanzar por bandas y también de llegar con algún centro lejano de Andoni López, pero sin hacer daño. Clavería se cruzó ante Liberto Beltrán en el área cuando el ex culturalista se presentaba solo ante el arquero berciano. Superado el primer cuarto de hora Longo reclamó penalti en una caída en el área.

Brais Abelenda sustituyó tras el descanso a un Longo que además de amonestado, había acabado el primer acto con un golpe en la nariz del que tuvo que ser atendido.

El segundo acto comenzó con un remate alto de Yuri, de nuevo buscando la escuadra, y otro de Carrique casi desde el mismo sitio y que corrió la misma suerte. El cuadro berciano parecía dar un paso adelante, pero de nuevo el Tarazona puso el nudo en la garganta de los deportivistas. Una buena acción combinativa local acabó con un remate en el área de Gnali, que llevaba unos minutos en el campo, y la gran parada de Prieto, que sacó el balón de la escuadra. Pero en el córner Trilles entró solo y marcó de cabeza el 2-0. La cosa se ponía en chino. Además, el entrenador local realizaba seguidamente dos cambios de carácter defensivo.

Yeray lo intentó con un remate desde el centro del campo al ver al portero adelantado y con un centro-chut, pero no encontró el gol.

Juanfran metió a Álex Costa por Yuri en punta y a Nil Jiménez de extremo izquierdo, pasando Borja Valle al mediocentro al retirarse Clavería. Pero en el campo pasaba lo que quería Molo Casa: nada de nada. Ale Díez entro en el puesto de Yeray. La Deportiva tenía un dominio infructuoso, sin llegadas a puerta, y el Tarazona paraba el partido una y otra vez con una falta tras otra.

Un remate de Álex Costa a la media vuelta en el área se marchó alto antes de que el árbitro diese seis minutos de prolongación.