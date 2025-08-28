España arranca con mal pie

Publicado por Pedro Martín Chipre Creado: Actualizado:

GEORGIA 83

Baldwin (12), Sanadze (11), Shengelia (13), Mamukelashvili (19), Bitadze (15) —cinco inicial-; Andronikashvili (2), Jitntcharadze (-), Burjanadze (7), Shermadini (4), Korsantia (DNP), Phevadze (DNP), Ochkhikidze (-).

ESPAÑA 69

De Larrea (3), Yusta (4), Parra (5), Aldama (12), W.Hernangómez (8) —cinco inicial-; Saint-Supéry (4), Brizuela (11), Puerto (-), López-Arostegui (3), J.Hernangómez (13), Pradilla (6) y Sima (DNP).

Parciales: Georgia: 20+17+20+26; España:17+18+14+20. Árbitros: Matthew Leigh Kallio (CAN), Paulo Marques (POR) y Petar Pesic (SER). Señalaron una falta antideportiva a Shermadini (min 28) y una técnica a Goga Bitadze (min 33). Incidencias: Partido correspondiente al grupo C del Eurobasket 2025 disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre).

La selección española de baloncesto, vigente campeona de Europa, no pudo comenzar con una victoria en su debut ante Georgia (83-69) en el Eurobasket 2025, en un choque correspondiente al grupo C. ‘La Familia’ perdió con claridad y fue por detrás durante prácticamente todo el partido, sufriendo para frenar a los hombres grandes de Georgia, como Goga Bitadze o Sandro Mamukelashvili, que fue el mejor del encuentro con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 24 de valoración.

España se ahogó tratando de remontar desde el triple y descuidó el trabajo atrás, con un Bitadze que tomó el testigo de Mamukelashvili, el mejor con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 24 de valoración, en una Georgia que no se apiadó en los minutos finales y terminó el choque con un contundente 83-69. Un arranque en el que no entraba en los planes esta dolorosa derrota.