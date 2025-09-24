Los mejores momentos de un partido de fútbol ejemplar y solidario con las víctimas de los incendios

El lema era ‘El fútbol, por nuestra tierra’. El Reino de León acogió este miércoles los dos partidos de 45 minutos en homenaje a las personas que lucharon contra los fuegos que asolaron León, El Bierzo, Zamora y Ourense el mes pasado. Y cuatro representantes de estos territorios disputaron un torneo benéfico con la victoria de la SD Ponferradina ante el Zamora por 1-0 y del Ourense CF contra la Cultural por ese mismo resultado de 1-0. Los dirigentes de los cuatro clubes no faltaron a la cita, con un buen número de aficionados que presenciaron los dos partidos de 45 minutos en la zona de tribuna y preferencia oeste del estadio Reino de Léon. La emotiva velada arrancaba con los clubes compartiendo un momento especial con sus aficionados afectados por los incendios: cada uno de los equipos seleccionó a algunos de ellos para realizar una foto que guardarán para el recuerdo. En los instantes previos a que rodara el balón, se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la catástrofe. Estas son las imágenes más representativas de la emotiva competición.

ANGELOPEZ Momentos del ejemplar partido solidario con las víctimas de los incendios

