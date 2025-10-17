León presume de pesca, ríos y una trucha salvaje que es un referente a nivel mundial

La pesca tiene presente en León... y también un gran futuro. Una afirmación que compartieron los protagonistas de la mesa redonda que de la mano de Destino Pesca-LVII Semana Internacional de la Trucha de León y Diario de León.

Pescadores, guías y responsables de proyectos relacionados con el arte de la caña y el sedal disertaron sobre el momento que atraviesa la pesca, sus necesidades futuras y las amenazas que pueden oscurecer su futuro.

Joaquín S. Torné, director de Diario de León.RAMIRO

Joaquín S. Torné, director de Diario de León, fue el encargado de presentar la mesa redonda en el epicentro de la Feria Destino Pesca, el Museo Diocesano de León. Lo hizo remarcando el compromiso del decano de la prensa leonesa «generando debates para analizar y debatir diferentes situaciones que puedan ayudar a que esta provincia mejore». Torné agradeció a la Junta por su «apuesta por este tipo de ferias que no solo dan a conocer los ríos trucheros y la pesca, también a valorar su importancia como generadores de riqueza».

Pablo Castro Pinos, todo un tetracampeón del mundo de pesca, Manuel Caneda, pescador y montador de moscas además de divulgador, Raúl Gutiérrez, pescador y responsable de la Red Estatal de Desarrollo Rural REDER y Yasmany Picorel, pescador, fundador y guía principal de Wild Trout, moderados por José Manuel Jiménez, pescador y director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, coincidieron en gran parte de sus análisis sobre la pesca. Todos ellos se mostraron partidarios de la modalidad de pesca sin muerte, respetando a los que prefieren la otra vertiente. En cuanto a las potenciales amenazas sobre la trucha salvaje, la reina y principal atractivo de los ríos, apuntaron a los cormoranes y en especial a la acción de los furtivos.

También apuntaron a la posibilidad de ampliar la temporada de pesca en un mes o incluso mes y medio por sus beneficios para las poblaciones como foco de atracción de pescadores de otros puntos de la geografía nacional. El turismo relacionado con la pesca fue otro de los puntos de interés resaltando el enorme potencial de la provincia en este apartado como fuente de dinamización económica.