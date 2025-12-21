El Numancia B congela al Júpiter Leonés

Publicado por Agencias Soria Creado: Actualizado:

El Júpiter Leonés perdió 2-1 en un duelo de filiales donde la igualdad estuvo presente durante los noventa minutos. Primeramente, Rodrigo adelantaría al conjunto soriano en el minuto 26. Ya en la segunda parte, Christian de penalti anotaría el 2-0, en el minuto 60. Pese a estar dos goles por detrás, el Júpiter intentaría recortar distancias y lo conseguiría mediante un gol de Iker, en el minuto 65 de partido.

El resultado no se movería más y el filial leonés perdería por la mínima en un partido que enfrentaba a dos conjuntos que luchaban por la permanencia. Los visitantes se irían del Francisco Rubio sin puntuar y despidiendo el año con una derrota. La próxima jornada la disputarán como locales ante el Atlético Tordesillas en un choque totalmente diferente. El Tordesillas es líder de la competición. El Júpiter Leonés visitaba el Francisco Rubio para enfrentarse al filial del Numancia. El conjunto leonés llegaba a este partido habiendo ganado la jornada anterior al Palencia Cristo Atlético por un resultado de 2-1. Sin embargo, en el último encuentro fuera de casa no consiguieron pasar del empate contra el Villaralbo.

Por otro lado, el Numancia B venía de cosechar cuatro puntos de los últimos quince. No conseguía el triunfo en casa desde el 15 de noviembre. Situación perfecta para que el filial de la Cultural Leonesa consiguiese una posible victoria. La primera parte empezaba con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos. En busca de un gol que les diese tranquilidad para afrontar un partido importante para ambos. El primer equipo que conseguiría adelantarse en el marcador serían los locales. En el minuto 26 del primer acto Rodrigo pondría por delante al Numancia B. Una diana que dio tranquilidad al conjunto soriano.

Llegando al 60, los locales ampliarían la ventaja en el electrónico desde los once metros. Christian se encargaba de coger la responsabilidad y anotar desde el punto de penalti. Con esta distancia, el Júpiter Leonés subió líneas en busca de un gol que recortase distancias. No tardaría mucho en llegar, ya que en el 65, Iker marcaba el 2-1.

Iker recortó distancias para el Júpiter Leonés en el minuto 65, pero fue insuficiente para traerse algo positivo