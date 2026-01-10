Una Cultural de altibajos empata en Andorra un partido que comenzó con dos horas y cuarto de retraso por la nieve

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural no ha sido capaz de pasar del empate (1-1) en el estadio Encamp de Andorra, en un partido que tuvo cierta incertidumbre debido al retraso de la hora de comienzo a causa de la nieve, siendo necesario un aplazamiento desde las 16.15 a las 18.30 horas. El equipo leonés se adelantó pronto, en el minuto 13, con un gol de Luis Chacón tras una gran jugada colectiva. Sin embargo, no pudieron resistir las acometidas del Andorra en el segundo tiempo y tras dos balones al poste de los locales, Josep Cerdá acabó empatando el partido, en un resultado que sería a la postre el definitivo.

La Cultural salió más enchufada al encuentro, con una presión alta y ganas de hacer daño. Tras una buena llegada de Tresaco, en la segunda opción clara, la Cultural logró adelantarse con un remate poco ortodoxo de Luis Chacón, tras una jugada coral con participación de Lucas Ribeiro, Diallo y Thiago Ojeda en el último pase. El Andorra trató de buscar el empate con infructuosos saques de esquina pero el equipo leonés seguía atento a cualquier oportunidad con Ribeiro y Diallo filtrando pases que no encontraron rematador. Antes del descanso, Lautaro de León tuvo la ocasión más clara de los del Principado en lo que se llevaba de partido, pero su remate de cabeza salió desviado por centímetros.

En el segundo tiempo, Carles Manso, el entrenador local, salió dispuesto a tratar de darle la vuelta al partido, para lo que realizó un triple cambio de primeras. Álvaro Martín, Kim Min-Su y Manu Nieto dejaron su sitio para que entrasen, Olabarrieta, Doménech y Cerdá. Precisamente este último, ex de la Ponferradina, sería el encargado de lograr el gol del empate andorrano, en el minuto 58.

Ziganda buscó soluciones para tratar de frenar el mejor juego de su rival, realizando un triple cambio para reforzar el centro del campo, con la entrada de Sergi Maestre, Bicho y Larios por un Lucas Ribeiro ya muy cansado, Chacón y Diallo. Sin embargo, el mejor juego siguió del bando de los locales, que de nuevo pudieron marcar con un remate de Akman que desvió a córner Badía a los 69 minutos.

En los minutos finales, la Cultural Leonesa tuvo un par de ocasiones en las que llevarse los tres puntos de Andorra (incluido su primer saque de esquina a favor en el 89') que no llegaron a buen puerto. Visto lo acontecido en el terreno de juego, hay que dar por bueno la obtención de un punto a domicilio. El equipo leonés sufrió muchos altibajos durante el choque, que provocaron el dominio del mismo por parte del Andorra, sobre todo, en la segunda mitad.