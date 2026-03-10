El Ciudad de Ponferrada modifica el horario de su partido ante Jaén Paraíso Interior

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Con el visto bueno de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el acuerdo con el equipo visitante, el Ciudad de Ponferrada ha cambiado el horario del partido correspondiente a la 22ª jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB, en el que se enfrentará al Jaén Paraíso Interior. El encuentro, previsto inicialmente para las 19.30 horas del sábado 21 de marzo en el Lydia Valentín, se celebrará finalmente a las 18.30 horas de ese mismo día y en el mismo recinto para evitar su coincidencia con el encuentro que disputará la Deportiva Ponferradina en El Toralín contra el Unionistas de Salamanca, que comenzará a las 21.00 horas.

Con este cambio, el club presidido por Óscar García evita la coincidencia con este importante evento deportivo y facilita la participación de los aficionados del deporte berciano en ambos eventos, tanto fútbol como baloncesto, que comparten numerosos socios.

De hecho, se espera un buen ambiente en El Toralín por ser un duelo de rivalidad autonómica en el que los blanquiazules tratarán de seguir instalados en los primeros puestos del Grupo I de la Primera Federación. Por otra parte, será el primer y único encuentro que dispute el Clínica Ponferrada durante este mes de marzo delante de su afición en el Lydia Valentín.