El leonés Víctor Rodríguez «Moncho» se corona subcampeón en el Open Internacional de parapente en Serbia

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El cielo de Serbia ha sido testigo del extraordinario talento de Víctor Rodríguez, el parapentista leonés cariñosamente conocido como Moncho, quien ha logrado alzarse con la medalla de plata en el reciente Campeonato Mundial. En una exhibición de precisión y control técnico, el deportista de León demostró estar en la élite absoluta de esta disciplina, manteniendo la tensión hasta el último segundo de la competición. Su rendimiento fue tan impecable que la victoria se le escapó por un margen mínimo, subrayando el altísimo nivel de competitividad que se vivió en el certamen.

La resolución del campeonato fue propia de un guion de cine, ya que la diferencia entre el primer puesto y la plata de Moncho fue de tan solo 4 centímetros. Esta distancia, casi imperceptible en el aire, fue lo único que separó al leonés de lo más alto del podio, aunque su ventaja respecto al resto de los participantes fue notablemente superior, consolidándose como el claro referente del pelotón perseguidor. Este resultado no solo supone un hito para el deporte leonés, sino que reafirma su posición como uno de los pilotos más sólidos del panorama internacional.

Tras este éxito en tierras serbias, Víctor Rodríguez no tiene margen para el descanso. El deportista ya tiene la vista puesta en un exigente calendario que lo llevará a recorrer medio mundo en las próximas semanas. Esta nueva gira competitiva arrancará en Inglaterra y España, para después trasladarse hacia el este de Europa y Asia Central, con paradas confirmadas en Kosovo, Macedonia y Kazajistán. Con la inercia de su reciente subcampeonato, Moncho parte como uno de los grandes favoritos para dominar estas próximas citas mundiales.