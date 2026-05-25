La Fideber de Macías reúne a los mejores

Imagen de los premiados en la Fideber que se celebró de nuevo en Camponaraya, en una velada que volvió a ser un éxito de participación y organización.ANA F. BARREDO

La Fiesta del Deporte Berciano (Fideber), organizada por Manolo Macías y presentada por Toño Jiménez, de Onda Cero Bierzo, volvió otro año con más fuerza que nunca para cumplir su XXXVII edición, premiando a todos los agentes del deporte de la comarca.

La Fideber la presidió Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya, en una fiesta deportiva, cultural y gastronómica que se repartieron un total de veinticuatro premios entre cinco disciplinas deportivas, además de reconocer la trayectoria de Fernando Frá, el socio más antiguo de la Deportiva.

En el mundo del fútbol fueron premiados David Yáñez, entrenador del CD Fabero, campeón de Liga de la 2.ª División Provincial Prebenjamín; Iván Domínguez, del Santa Marta, campeón de Liga de la 1ª División Provincial Prebenjamín; Estela de Juana del Cuatrovientos C, campeón de Liga de la 3ª División Provincial Benjamín; O’ Donell Voces, de La Morenica, campeón de Liga de la 2ª División Provincial Benjamín; Diego Hernández, del Naraya, campeón de Liga de la 3ª División Provincial Alevín; Iván Prieto, del Atlético Templario, campeón de Liga de la 3ª División Provincial Infantil; José Fernández, del Flores del Sil, campeón de Liga de la 3ª División Provincial Cadete; David Parra, del Cubillos, campeón de Liga de la 3ª División Provincial Juvenil; y Rubén Martínez, de la SD Ponferradina, campeón de Liga de la 1ª División Regional Juvenil y ascenso a la Liga Nacional Juvenil, además de reconocimientos especiales al Cubillos por su ascenso a la 2ª División Provincial Juvenil, Fabero, por su ascenso a la 1ª División Provincial de Aficionados y Naraya, campeón de Liga de la 1ª División Provincial de Aficionados y ascenso a la 1ª División Regional de Aficionados.

En atletismo, los galardonados fueron Javier Arderius, Laura Rodríguez y Alejandro Martínez, mientras en tiro con arco Beatriz Manuel, Héctor González, Alejandro González e Izan Negro fueron los premiados. En trial recibieron galardón Sergio González, Samuel Macías y Carmen Guerrero, cerrando los reconocimientos María Emma López Crespo y María de la Puente en el deporte de halterofilia.

Tras la entrega de trofeos se procedió a la comida de hermandad a la que acudieron alrededor de 150 protagonistas, y como dijo el incombustible Manuel Macías, organizador del evento en su alocución, la Fideber va cambiando la cantidad de asistentes por la calidad de los mismos, en clara alusión al menor número de participantes por haber sido más selectivo a la hora de cursar las correspondientes invitaciones para celebrar la fiesta deportiva.