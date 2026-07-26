La Bañeza, a toda velocidad con su Gran Premio

La Bañeza, la ‘Ciudad de las Motos’ se prepara, de la mano del Ayuntamiento de la localidad y del Moto Club Bañezano, para lucir sus mejores galas en menos de quince días. La razón no es otra que la disputa de su Gran Premio de Velocidad, la carrera mítica por excelencia sobre un trazado urbano que cumple 65 ediciones.

Rememorando aquellos años en los que Ángel Nieto, Benjamín Grau, Jorge Martínez ‘Aspar’, Champi Herreros, Miralles o Phil Read dejaron su impronta con carreras épicas y triunfos para el recuerdo (también con frases que durante décadas han sido compañeras de viaje de la carrera a nivel mundial como la que pronunció en su día el 12+1 veces campeón del mundo Ángel Nieto «Para ser campeón del mundo hay que correr antes en la Bañeza»), los protagonistas de este 2026 entre sus cuatro categorías abiertas a competición (Clásicas 2T, Clásicas 4T, Eurotwins y GP125/Moto3) elevarán la nómina de nombres en la parrilla de salida a más de 130.

E incluso han podido ser más, pero las restricciones en materia de seguros han impedido a cerca de una quincena de pilotos mayores de 75 años a estar presentes. Y eso que tanto ellos como el Moto Club Bañezano han intentado que así sea). Tres días de motor, de motos y mucha pasión que confluirán en las carreras matinales del domingo 9 de agosto. Ese día otros siete nombres (algunas categorías se desglosarán en varias subcategorías y, por lo tanto, vencedores) verán inscrito su nombre en el cuadro de honor de la ‘Carrera de Motos’. Tal vez alguno dos veces, ya que hay pilotos que harán doblete en dos categorías. E incluso alguno podría hacer más grande su leyenda como los Alejandro Martínez Mas o Sergio Fuertes que ya saben lo que es ganar varias veces en la prueba. Todos ellos aparecen en la nómina de inscritos que ha oficializado el Moto Club Bañezano y que han tenido que pasar una criba en una carrera previa para demostrar que tienen calidad para correr en un trazado de tanta exigencia. Empezando por la categoría de Clásicas 4 Tiempos con 34 pilotos en la parrilla. Entre ellos el podio del pasado curso con Juan Francisco García (BSA), Adrián Hermida (Ducati) y Hugo Carlos Lacunza (Ducati), por este orden en cuanto a sus peldaños. Aunque tampoco hay que olvidarse de los Julio Manuel Buituron y Carlos Millán, ambos con Ducati, Jorge Cabanes (BSA) y Juan Carlos Espi (Norton). O los Alberto Pertejo (Ducati), José María Espiniella (Ducati) y Sergio Barreales (Ducati) encabezando la destacada representación leonesa. En Clásicas 2 Tiempos, la más numerosa, se han inscrito nada menos que 57 pilotos, lo que obligará a los comisarios a ‘partir’ en dos las tandas de entrenamientos, tanto libres como cronometrados para que puedan salir esa treintena de protagonistas buscando su porción de gloria. En el GP de velocidad de La Bañeza 2026 estarán los tres mejores del pasado año y gran parte del top-10. Empezando por el ‘caníbal’ en cuanto a triunfos Sergio Fuertes Bultaco) que con 12 ‘oros’ en el trazado urbano buscará el 13. Juan Carlos Espi, que también dobla en las Clásicas, y segundo el pasado curso también tratará de ser uno de los grandes protagonistas con su Bultaco al igual que Miguel Cortijo, tercero en 2025, con su Ossa. Jorge Cabanes (Bultaco), Abel Matilla (Montesa), los hermanos Pablo y José Antonio Lorenzana (Bultaco), Ángel Outerelo (Ossa) y David Posada (Ossa) también tendrán algo que decir en la carrera. En cuanto a la ‘benjamina’ de las categorías presentes en el trazado urbano y que, a pesar de sus pocos años de vida en el Gran Premio, se ha consolidado ya como una apuesta definitiva, la categoría de Eurotwins. Con 37 protagonistas y un buen número de candidatos a ocupar el peldaño más alto del cuadro de honor o los más cercanos a éste. Bruno Capín (Guzzi) y el leonés Carlos González (Ducati) buscarán ‘retener’ la corona. Y los Jorge Quirós (Guzzi), David García Bango (Ducati), Hugo González (Ducati), Juan Vicente Rubio (Guzzi), Jaime Díaz (Guzzi) y Sergio de Gracia (Guzzi), entre otros, ocupar su lugar en 2026. Y para cerrar por todo lo alto el Gran Premio de Velocidad de la Bañeza en su 65ª edición, la categoría reina de GP125/Moto3, que albergará precisamente el último año las Moto3 quedándose exclusivamente con las GP125. Alejandro Martínez Mas, tras la ausencia del pasado año, regresa a la carrera dispuesto a sumar un nuevo éxito, en este caso en Moto3 donde el pasado año era el mejor Miguel Ángel Fernández, también con Honda (montura de todos los participantes en la categoría) por delante de Marco Díaz y Aitor Cremades, también presentes este año. En Moto3 también hay que apuntar a Josep Canet, Chris Meyer y Jorge Belloso como aspirantes a los lugares de privilegio, sin descartar a más protagonistas que deberán ganárselo tanto en los entrenamientos cronometrados como en la carrera. En GP125 en la 64ª edición vencía Ángel Outerelo, que este 2026 buscará repetir en lo alto. Alejandro Escudero, Álvaro Cordero, Alberto Risueño o Hélder Fernandes también tendrán mucho que decir en el 65ª Gran Premio de la Bañeza.