Un liderato efímero para la Deportiva

La Deportiva perdió 2-1 en Fuenlabrada en un partido marcado por las condiciones meteorológicas. Un choque que no fue un partido de fútbol y con un árbitro de actitud chulesca, tipo Manuel Díaz Vega, que acabó desquiciando hasta a un tipo tranquilo como al preparador deportivista, al que echó en la prolongación. No obstante, no estuvo bien el cuadro berciano, que no se supo adaptar a las condiciones del choque y acabó sumando la segunda derrota fuera y cediendo el liderato al Club Gimnàstic, que ganó en O Carballiño 0-1.

La alineación del equipo berciano fue la misma que la de la semana pasada, salvo que entró Ernesto Gómez en lugar de Yeray. El defensa Sotillos, sancionado la semana pasada para el choque de Lugo, fue la única novedad en el once azul.

El duelo estuvo ampliamente condicionado por el viento que hacía que imposibilitaba realizar combinaciones, sobre todo a la Deportiva, que jugaba en contra del mismo. Por eso el conjunto ayer roda optó por el juego directo, bien defendido por el colegiado en esta primera parte, que no pitó ninguna de la casi media docena de faltas recibidas por Ernesto Gómez y alguna más sobre Longo, Josep Cerdà y Borja Valle.

El Fuenlabrada dominó en el primer tiempo, aprovechando el hecho de ir a favor de viento y la Deportiva no se complicó la vida atrás. Raúl Hernández protagonizó en el minuto tres el primer tiro desde fuera del área, pero se le fue alto. La defensa berciana también taponó un remate de Buer. En el córner Sotillos remató de primeras y el cuero se fue cerca de la escuadra. Cristóbal remató poco después alto tras una acción por el centro.

El duelo se convirtió en un toma y daca sin llegadas a las áreas y muy poco juego. Hasta el minuto 31 no llegó el primer centro de la Deportiva al área. Fue en una falta que puso Igbekeme, pero que sacó la defensa local. También puso otra Borja Valle a la que no llegó nadie en una acción en la que Ernesto Gómez recibió una entrada de roja que el colegiado dejó en amarilla.

En el minuto 39 y tras un saque de banda el cuero dio en la mano de Igbekeme. El colegiado consideró que la tenía despegada del cuerpo y decretó penalti. Raúl Hernández hizo el 1-0. Pero en el saque de centro la Deportiva volcó el juego a la izquierda, Josep Cerdá puso el balón, no atrapó el centro el portero y aprovechó el cuero suelto Ernesto para meter el pie y Longo para cabecear a puerta vacía y volver a igualar la contienda.

Cuando parecía que la Deportiva iba a tener el viento a favor en el segundo acto, éste viró y se le puso en contra. Así, Fer Ruiz estuvo a punto de aprovecharlo en un centro-chut.

En el minuto 53 se adelantó de nuevo el Fuenlabrada. Hasta este partido nunca se había puesto por delante en el marcador en casa en esta Liga. Un centro de Sotillos desde la derecha lo remató Sergio Benito cruzado en el primer palo para marcar el 2-1.

El técnico de la Deportiva metió a Yuri, Clavería y Andoni López. El brasileño cayó en el área una vez, pero el árbitro no lo consideró penalti, igual que otra caída de Longo en la parte final.

En el minuto 67 se suspendía el choque durante seis minutos, pues a la lluvia y viento que ya había le comenzó a acompañar una granizada. AL retomarse el duelo ya se hizo imposible jugar. De combinar, nada, pero en el juego directo tampoco era posible.

Lancho y Brais Abelenda entraron en la recta final y el equipo pasó a jugar con dos carrileros y a dejar a tres hombres en punta, pero salvó un centro de Clavería que remató Yuri y sacó el portero, el conjunto berciano no creó peligro y acabó cediendo el encuentro.

En tiempo de prolongación el colegiado expulsó al técnico de la Deportiva por preguntarle qué había pitado, después de convertir una falta sobre Longo en una infracción contra la Deportiva.

El próximo encuentro para la Deportiva también será fuera de casa. El sábado 9 visita al RC Celta Fortuna desde las 19.00 horas. El duelo se disputará en Balaídos.