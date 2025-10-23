Ignacio Galán recibe en Catar el Premio Internacional de Energía 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En una ceremonia celebrada en Doha, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recibido el Premio Internacional de Energía 2025, en la categoría “Lifetime Achievement for the Advancement of Renewables”.

El premio se lo ha concedido la International Foundation for Energy & Sustainable Development, fundada por el ex viceprimer ministro y exministro de Energía e Industria de Catar, Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah.

Con este prestigioso galardón, la Fundación reconoce el liderazgo visionario de Galán y su papel decisivo en la evolución de la industria hacia modelos más limpios, innovadores y eficientes a lo largo de su trayectoria profesional. El jurado ha destacado su capacidad para anticiparse a los desafíos y oportunidades del sector, fomentar la colaboración y las alianzas internacionales y mantener un firme compromiso con la sostenibilidad.

Durante su discurso de aceptación ante directivos de empresas, ministros y embajadores, el presidente de Iberdrola agradeció un honor que le une “a un grupo selecto de personas distinguidas con este premio internacional” y que recibe “en un país tan especial para mí como Catar”.

Con más de dos décadas al frente de Iberdrola, Ignacio Galán ha transformado la compañía en un referente mundial por su apuesta por la electrificación de la economía. Hoy, Iberdrola es la primera eléctrica europea por capitalización bursátil y una de las dos mayores del mundo, con presencia en mercados clave como el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Alemania y Australia.

Bajo su liderazgo, Iberdrola apostó de forma pionera por las energías renovables, las redes inteligentes y el almacenamiento hace décadas, y ahora impulsa un ambicioso plan estratégico que refuerza su perfil regulado con las redes como vector de crecimiento. El Grupo invertirá 58.000 millones de euros hasta 2028, de los cuales dos terceras partes se destinarán a redes de transporte y distribución, principalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos.

Este año también han resultado premiados otras personalidades como Steven Chu, premio Nobel de Física en 1997, y Haitham Al-Ghais, secretario general de la OPEP.

Sobre los Premios Internacionales de Energía Al Attiyah

Desde 2013, estos galardones reconocen la excelencia profesional de personas que han realizado aportaciones destacadas a la industria energética mundial. Entre los premiados en ediciones anteriores figuran el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol; el ex secretario general de la OPEP, Abdalla Salem El-Badri, o el anterior primer ministro de Catar, Sheikh Khalid Bin Khalifa Al-Thani.

La Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah International Foundation for Energy & Sustainable Development es una organización sin ánimo de lucro con sede en Catar, creada para preservar y ampliar el legado de más de 40 años de servicio de su fundador en el sector energético. Este centro de pensamiento independiente ofrece análisis rigurosos y prácticos y promueve el diálogo y la cooperación global entre líderes, expertos y responsables políticos para avanzar hacia un futuro energético más justo y sostenible.