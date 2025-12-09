UPL exige para el aeropuerto de León un sistema de aterrizaje de última generación

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido este martes al Gobierno de España la instalación de un sistema de aterrizaje instrumental (ILS en sus siglas en inglés) de categoría III.

Esta petición surge tras las recientes declaraciones de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en el sentido de que un ILS de categoría superior al que actualmente tiene el aeropuerto de León requeriría no solo de "infraestructuras terrestres muchos más complejas, sino también que las aeronaves dispongan de aviónica específica y de que las tripulaciones cuenten con formaciones avanzadas".

Esas declaraciones son "una tomadura de pelo a los leoneses o a quienes, como desde UPL llevamos reivindicando que, cuando menos, tengamos el ILS de categoría similar a otros aeropuertos como Asturias o Valladolid", ha apuntado el portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino.

El edil ha explicado que la categoría I de ILS, que es la que tiene León, no permite el aterrizaje de aviones con niebla que impida la visibilidad en más de 500 metros, lo que ha provocado que numerosos vuelos, en época invernal, tengan que desviarse a otros aeropuertos con las molestias e incomodidades que ello ocasiona a los usuarios.

También ha recordado a la secretaria de Estado de Defensa, que el aeropuerto de Oviedo goza del ILS III que permite aterrizar con cota cero, y que el de Valladolid goza de ILS II, que permite aterrizar con 100 metros de visibilidad, y que las tripulaciones y los aviones están actualmente perfectamente preparadas para operar con ILS más avanzados.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL se ha criticado que Valcarce "o está demostrando ignorancia, o bien pretende engañar miserablemente a los leoneses, pero en ambos casos no parece de recibo que, aunque sea leonesa, continúe por un día más en un cargo político que evidentemente le viene grande". EFE