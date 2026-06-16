El Gobierno destina 34 millones de euros al mantenimiento y conservación de las carreteras leonesas
El Consejo de Ministros autoriza una partida presupuestaria que blindará la vialidad invernal y la seguridad en la A-66 y otras seis vías nacionales de la provincia durante los próximos tres años
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión global de 188,4 millones de euros para licitar varios contratos que pretenden mejorar el estado de 760 kilómetros de distintas carreteras nacionales y autovías de las provincias de León, Burgos, Valladolid y Soria.
En concreto, se trata de actuaciones en las siguientes infraestructuras: las A-66 LE-30, LE-11, LE-20, N-120, N-601, N-630 y N-621, en León; las A-1, A-11, A-73, N-623 y N-627, en Burgos; la A-2, en Soria; y las A-62, VA-30, A-11, N-620 y N-122, en Valladolid.
Esta inversión incluye actuaciones de vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, servicio de comunicaciones y mantenimiento de instalaciones, según ha explicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses.
Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
A continuación, se desglosan los lotes de los diferentes contratos por provincias:
León
Para la provincia de León se convoca concurso para un lote por importe de 34,37 millones de euros.
León
La N-120, trampa en el alfoz de León para los amortiguadores
Redacción
Burgos
En el caso de la provincia de Burgos figuran sendos lotes, el primero de ellos por importe de 75,75 millones de euros y el segundo por 23,78 millones de euros.
Valladolid
En la provincia de Valladolid figura otro lote por importe de 35,28 millones de euros.
Soria
El lote de Soria, cuenta con un importe de licitación de 19,2 millones de euros, para los trabajos de mantenimiento en la A-2, entre los kilómetros 139 y 181.
León
Adecentar las carreteras de León exige invertir al menos 100 M€ cada año
María Jesús Muñiz Prieto