El Gobierno destina 34 millones de euros al mantenimiento y conservación de las carreteras leonesas

Baches en el trazado de la N-120Virginia Morán

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una inversión global de 188,4 millones de euros para licitar varios contratos que pretenden mejorar el estado de 760 kilómetros de distintas carreteras nacionales y autovías de las provincias de León, Burgos, Valladolid y Soria.

En concreto, se trata de actuaciones en las siguientes infraestructuras: las A-66 LE-30, LE-11, LE-20, N-120, N-601, N-630 y N-621, en León; las A-1, A-11, A-73, N-623 y N-627, en Burgos; la A-2, en Soria; y las A-62, VA-30, A-11, N-620 y N-122, en Valladolid.

Esta inversión incluye actuaciones de vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, servicio de comunicaciones y mantenimiento de instalaciones, según ha explicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

A continuación, se desglosan los lotes de los diferentes contratos por provincias:

León

Para la provincia de León se convoca concurso para un lote por importe de 34,37 millones de euros.

Burgos

En el caso de la provincia de Burgos figuran sendos lotes, el primero de ellos por importe de 75,75 millones de euros y el segundo por 23,78 millones de euros.

Valladolid

En la provincia de Valladolid figura otro lote por importe de 35,28 millones de euros.

Soria

El lote de Soria, cuenta con un importe de licitación de 19,2 millones de euros, para los trabajos de mantenimiento en la A-2, entre los kilómetros 139 y 181.