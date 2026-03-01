Reino Unido ha diseñado planes de evacuación masiva de sus ciudadanos del Golfo Pérsico

Publicado por EFE Londres Creado: Actualizado:

El Reino Unido ha diseñado planes de evacuación masiva de sus ciudadanos que se encuentran atrapados en los países del Golfo Pérsico por la suspensión de vuelos, según fuentes oficiales británicas.

La posible evacuación ha sido diseñada para el caso de que se prolonguen las cancelaciones de vuelos que conectan con la región, por el momento vigentes hasta mañana lunes incluido.

El consejo hasta el día de hoy a los británicos en la región es que permanezcan donde están y sigan atentos a las orientaciones del Foreing Office, además de registrar su presencia 'online' para los que sigan en los países más afectados: Israel, Palestina, Emiratos Árabes, Baréin y Catar.

En solo dos días, 76.000 británicos ya se han inscrito en este registro (la mayoría turistas de vacaciones en Emiratos), una cifra sin precedentes, pero se calcula que el número total pueda superar los cientos de miles en caso de persistir los combates en la zona.

La secretaria de Exteriores, Yvette Cooper, es la que está coordinando esta operación de registro y su posible materialización en esa evacuación masiva, cuyas modalidades prácticas son todavía un misterio.

Ningún británico ha resultado muerto ni herido por los ataques iraníes a los países vecinos, pero el secretario de Defensa, John Haeley, destacó hoy en entrevistas con varios medios el riesgo elevado de que eso suceda conforme Irán extiende el radio de sus ataques por toda la región.

El Reino Unido ha mantenido una postura equidistante ante el ataque de EE.UU. e Israel de ayer: se abstuvo de condenarlo pero tampoco lo ha aplaudido, como sí han hecho otros países tradicionales aliados de EEUU, como Canadá o Australia.

Informaciones no contrastadas aseguran que Reino Unido negó a Estados Unidos el uso de algunas de sus bases en el Índico para poder atacar a Irán, pero preguntado específicamente por eso, el secretario de Defensa se negó a responder a los periodistas.

Según los medios británicos, el primer ministro Keir Starmer lleva a cabo un delicado equilibrio para no enojar al presidente estadounidense, Donald Trump, y al mismo tiempo escuchar las voces de la izquierda de su partido que lo acusan precisamente de ser demasiado complaciente con EE.UU. y le piden mayor independencia de criterio.