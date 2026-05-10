La derrota de Putin en el desfile militar más pobre

Publicado por EFE Moscú Creado: Actualizado:

El presidente ruso, Vladímir Putin, sufrió ayer un duro revés para su castigada imagen tras más de cuatro años de guerra en Ucrania, al presidir el desfile del Día de la Victoria más descafeinado en casi 20 años pese a la tregua acordada con la mediación de Estados Unidos.

Con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, por el empedrado de la plaza Roja no marcharon ni tanques, ni piezas de artillería, ni misiles intercontinentales, supuestamente debido a la amenaza terrorista de Ucrania, cuyos drones aterrorizan desde hace meses la geografía nacional.

Putin llegó a tan señalada fecha más debilitado que nunca, ya que sus índices de popularidad son los más bajos desde 2022 y cada vez son más intensos los rumores de luchas intestinas entre los clanes que rodean al Kremlin. En su discurso, pidió a los rusos «el sacrificio» de la URSS en la II Guerra Mundial para prolongar su guerra contra Ucrania. Y dijo que el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo al enemigo de «todo el bloque de la Otan».

Aunque la televisión estatal intentó maquillar la decepción al no mostrar prácticamente ninguna panorámica de la plaza y de las tribunas en el Mausoleo de Lenin, un ambiente derrotista acompañó a las celebraciones en Moscú. La parada duró 45 minutos y sólo fueron cinco mandatarios: Bielorrusia, Malasia, Laos, Kazajistán y Uzbekistán.