La Junta no abordará Medicina en León hasta que no sepa los fondos de la Losu

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

«Hasta que no se despejen los temas de financiación de la Losu no se abordará la implantación del título de Medicina», respondió ayer la directora de Universidades de la Junta, Blanca Ares, en León, donde asistió a la entrega de premios a la transferencia del conocimiento que entrega el Consejo Social de la Universidad de León. Ares volvió a incidir en que conceder este título a León y a Burgos, las dos únicas universidades públicas de Castilla y León que hasta ahora no cuentan con él, es una cuestión que pende «de la financiación de la Losu, es una prioridad ver cómo se adapta al nuevo sistema», indicó.

A mayores, volvió a insistir en que la cuestión del nuevo título se tratará en la comisión académica en la que están presentes, junto con la administración, las universidades. Ares incidió en que todos los años, a final de curso, se celebra una comisión, aunque también pueden convocarse antes para tratar cuestiones concretas.

«Falta de voluntad» El sindicato informa de que la negociación del convenio colectivo está paralizada

La Universidad de León está, precisamente, pendiente de que la consejera de Educación, Rocío Lucas, dé fecha a una reunión que han solicitado para abordar el título de Medicina. Tanto León como la Universidad de Burgos han desarrollado detalladas y elaboradas memorias para solicitar este título, en un contexto nacional en el que se está impulsando la ampliación de plazas y la implantación de nuevas facultades como consecuencia de la demanda de médicos. De hecho, desde los ministerios de Universidades y Sanidad se bonificó a las instituciones académicas que ampliaron un 15% su oferta de plazas en primer curso a fin de poder dar respuesta a la necesidad de profesionales.

El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, siempre ha insistido en que el Campus de Vegazana cuenta con todas las garantías para impartir el título de Medicina, además ya se ha creado un comité de expertos, se ha contactado con los primeros posibles profesores y hay espacio disponible para las aulas.