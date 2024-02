«El compromiso de Óscar Puente con León es inquebrantable»

Publicado por Abigail Calvo León Verificado por Creado: Actualizado:

El delegado de Gobierno en Castilla y León, el leonés Nicanor Sen, abordó en El Filandón de Diario de León y La 8 Televisión la actualidad de la mano del jefe de La 8, Roberto Núñez, y el director del periódico decano de la provincia, Joaquín S. Torné.

PROYECTOS PENDIENTES

La deuda histórica con León existe. Ante la deuda histórica de los diferentes Gobiernos con la provincia de León, Nicanor Sen remarcó que «efectivamente son muchos los proyectos pendientes en León. «El mayor compromiso de un Gobierno con un territorio son las acciones para conseguir que los proyectos salgan adelante. Ese compromiso existe con León y prueba de ello son las acciones sobre proyectos como las infraestructuras, pero no sólo esto, también hay otros ámbitos en los que el Gobierno apuesta por León».

INFRAESTRUCTURAS

«La León-Valladolid tendría que estar desde hace 25 años». «Mi relación con los ministros de Castilla y León es semanal, ayer mismo hablé con Óscar Puente sobre proyectos para León y su compromiso es inquebrantable. En infraestructuras apostará por León. La realidad es la que es, estamos hablando de que la León-Valladolid es algo serio y el ministro dijo que el tramo entre Medina de Rioseco y Santasmartas no se había hecho ninguna acción administrativa», dijo Nicanor Sen, para añadir que el vallisoletano sólo lleva dos meses en el cargo y que «ha comprometido el estudio de viabilidad básico para cualquier infraestructura. Pero que debería haber estado hecha hace 25 años, eso seguro».

SERVICIO PÚBLICO

«Los trenes de Feve tienen que llegar a la estación de Matallana». «Muchos de los proyectos pendientes ya cuentan con partida», remarcó Sen para criticar la «judicialización» del PP a la integración del ferrocarril en León de la mano de Ana Pastor. «Ahora la situación es que seguimos teniendo un debe con la ciudad y con todos los que necesitan el tren público, algo que necesitamos los que vivimos en el medio rural». «El reglamento de circulación ya está aprobado y el ministro también trabaja en la adquisición de esos trenes para que lleguen a la estación de Matallana. No tardando tendremos muy buenas noticias sobre la integración del ferrocarril».

ADJUDICACIÓN EN BREVE

Torneros, un proyecto muy importante para la provincia. Sobre la A-76, el delegado del Gobierno apuntó que «antes de fin de 2024 se licitará el tramo entre Villanueva y Requejo» y añadió la restauración de los viaductos de O Castro y «la doble vía pendiente, que Puente ha adjudicado para tener más frecuencias y calidades; en los próximos meses mejorará el transito ferroviario», señaló Sen para añadir que Torneros «también ha sido un proyecto ralentizado por el PP, no era cuestión de dinero, era cuestión de documentación y todo se ha cosido ya y se va adjudicar pronto, esto es un proyecto muy importante para León».

ACOSO FINANCIERO

El leonesismo, un proceso mal planteado. «Soy de los leoneses y las leonesas, no soy leonesista, no porque no sea consciente de que ha habido un maltrato económico y financiero sobre las provincias del noroeste. Los datos están ahí y está claro», dijo Sen para incidir en que en «no hay un planteamiento serio leonesista».

LICITACIÓN EN BREVE

«El parador volverá a ser el buque insignia de la red». El delegado del Gobierno recordó que «no hace muchos meses el ministerio acordó la redacción de la segunda fase del Parador de San Marcos, que es necesaria. El antiguo parador era la joya de la corona, pero ya no cumplía con la comodidad que exige la categoría. La licitación va a ser una realidad y el parador va a volver a ser el buque insignia de la red». En relación al Teatro Emperador concretó: «No se nos olvide que pertenece al ministerio y se esta trabajando en la redacción de los proyectos, la caja y la obra civil; la licitación llegará a los 14 millones y será el próximo paso».

POR SEGURIDAD

Las tractoradas deben pedir permisos y tener interlocutores. «Desde que se han iniciado las movilizaciones del sector agrario a nivel nacional por la ola de Europa, cuentan con nuestro apoyo total», dijo Sen, para recordar inversiones en el campo de más de 4.000 millones. Eso sí, reclamó que, «para garantizar la seguridad» se cumpla con la solicitud de los permisos y «se habiliten interlocutores». Sen apuntó que «Europa está trabajando en una solución». «No hay nadie que no apoye esta adaptación de la normativa a las necesidades del campo español y europeo». En relación a las regulaciones de otros países que afectan al campo español, Nicanor Sen apeló a «una regulación de la UE. Se debe evitar importar alimentos que no tienen la misma exigencia que aquí, pero las desigualdades se deben corregir desde Europa».