El Hospital redobla la seguridad en el manejo de medicamentos con salas blancas de 1,4 M€

El Hospital leonés apuesta por redoblar las medidas de seguridad en el manejo de los medicamentos para minimizar el riesgo de infecciones tanto del personal como de los pacientes. Y lo hace desbloqueando el proyecto de salas blancas, unos espacios limpios donde se efectuarán los preparados farmacéuticos en un ambiente de casi asepsia porque se construyen de tal forma que están prácticamente libres de contaminación.

El gerente, Alfonso Rodríguez-Hevia, dio su okey el pasado mes de diciembre a estas nuevas estructuras, que acaban de salir a licitación por 1,4 millones de euros. Los aspirantes disponen hasta el mes de marzo para presentar ofertas, y los trabajos deben estar listos en un plazo de 175 días (casi seis meses).

Las nuevas salas blancas se ubicarán en el pabellón Oeste del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule), en la planta -1, en el área del servicio de Farmacia Hospitalaria, cuyos profesionales serán quien las utilicen en sus tareas diarias.

La actuación se realizará sobre 385,6 metros cuadrados que ahora ocupan el almacén de limpieza, el vestíbulo de los vestuarios, los vestuarios de limpieza y de celadores, la biblioteca y la sala de lencería.

El contrato será mixto para suministrar el equipamiento del nueva área de farmacia y para ejecutar las obras para su instalación y puesta en funcionamiento. Además, la obra permite al servicio de Farmacia del Hospital ajustarse a la legislación vigente en cuanto al preparado de medicinas, tal como indican las directrices de la Guía de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El futuro equipamiento permitirá asimismo preparar los elaborados de mezclas estériles (nutriciones parenterales —las que se suministran por vena—, y citostáticos —contra los tumores—); los preparados oficinales, las fórmulas magistrales y el reenvasado. El propósito es doble: garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salud de los trabajadores y las del medicamento según establezcan las guías de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.

El servicio de Farmacia del Hospital leonés ya había mejorado la seguridad del paciente al incorporar seis sistemas automatizados de dispensación de medicamentos valorados en 464.664 euros, que también facilitaron la labor de los sanitarios. Se trata de robots inteligentes Sadme que seleccionan los fármacos de manera certera y ofrece información en tiempo real de cuándo se deben reponer las existencias de cada unidad. Estos aparatos disminuyen el tiempo destinado a labores burocráticas o a desplazamientos en busca de fármacos, lo que redundará en beneficio de un mayor tiempo de atención a los pacientes y el acceso controlado a la disponibilidad de medicamentos, así como una optimización del almacenaje en funci

El servicio de Farmacia dispensa anualmente casi ocho millones de unidades farmacéuticas a todos los servicios del Caule, sobre todo, paracetamol, omeprazol, seguril y heparinas.

El mayor número se destina a los paciente ingresados (para 265.213 estancias», seguidos de los enfermos ambulantes no oncológico, a los que se entregaron tratamientos desde el área de preparación de estériles a 6.000 pacientes, mientras el área de preparación de citostáticos facilitó a 2.440 ambulantes oncológicos. A ellos se suma la medicación a otros 6.200 usuarios de las consultas externas oncológicos y no oncológicos. Para cada uno de estos pacientes no solo preparan y dispensan la medicación, sino que realizan la atención farmacéutica previa que incluye la individualización de la medicación analizando la indicación, dosis e interacciones de cada fármaco.

Medicina Interna, en cabeza

Los servicios que más unidades farmacéuticas demandan son Medicina Interna seguido de Anestesia y Reanimación, Psiquiatría, Neumología y Oncología Médica. Sin embargo, si se ordenan por el impacto económico que generan, destaca Oncología Médica y por detrás Hematología, Neurología, Reumatología y Medicina Interna.

Este servicio ha visto incrementada su carga de trabajo por el aumento de la complejidad de los tratamientos. La participación de estos profesionales es fundamental en la gestión en situaciones especiales como los medicamentos extranjeros, los que se encuentran fuera de indicación, los de uso expandido e incluso los fármacos no financiados, algunos solicitados por los servicios de Oncología y Hematología.

Las patologías que mayor impacto económico general al Hospital leonés en gasto farmacéutico son dentro de las oncológicas el tratamiento de carcinoma de próstata, de pulmón y de mama, por un lado, y el tratamiento de mielomas y leucemias, por el otro. Dentro de las no oncológicas destaca el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, de la esclerosis múltiple y de enfermedades reumáticas.

