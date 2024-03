El campo de fútbol en San Esteban, en el limbo

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La construcción de un campo de fútbol en el barrio de San Esteban va camino de convertirse en todo un capítulo de misterio. Anunciado a bombo y platillo y con la aportación de Aspire, propietaria de la Cultural, el proyecto, si es que existe, duerme en el limbo por parte del Ayuntamiento de León.

Y eso que desde Catar se anunciaba a través Mohammed Khalifa Al-Suwaidi la aportación de 350.000 euros para ese fin, dinero que hace ya más de un año llegaba por trasferencia bancaria en un principio a la cuenta de la Cultural (2 de febrero). El tiempo ha pasado y nadie, en especial los clubes de base de la ciudad, tienen conocimiento de fechas, proyecto... A pesar de que se había anunciado por parte del equipo de Gobierno municipal con Diez a la cabeza y el concejal Vicente Canuria como una obra necesaria para que los equipos de los clubes leoneses pudieran disputar sus encuentros. Y un logro que no tiene visos de ser real en el tiempo adecuado. Y en un barrio muy futbolero que incluso albergaba la posibilidad de ‘recuperar’ a uno de los equipos de más prestigio en León, el Unión Deportivo San Esteban. Fundado en 1950 tras la fusión entre el Unión y el San Esteban. En su día se habló de que la instalación deportiva sería de césped artificial de última generación y se llamaría Aspire Academy. Promesas que no tienen ni reflejo sobre el terreno (sería enfrente del cuartel de Almansa y al lado del colegio San Isidoro), ni plan de actuación y menos conocimiento por parte de los clubes que en algunos casos y tras el anuncio público (que no a los propios interesados), necesitan como agua de mayo una instalación como esa. Con más de un año de demora (y lo que queda) desde que llegara el dinero por parte de Aspire y más tiempo desde que se anunciara este proyecto todo sigue en la nube.