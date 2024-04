Europa aprueba la Red Transeuropea de Transporte sin adelantar la Ruta de la Plata

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles definitivamente la revisión de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), el mapa de infraestructuras de transporte como carreteras, ferrocarriles, puentes y túneles transfronterizos, para 2030. Una previsión en la que no se ha incluido finalmente el adelanto de la reapertura de la Ruta de la Plata a 2040, como reivindican desde hace meses colectivos de todo el oeste del país que se han movilizado repetidamente, ya que consideran que relegar la reapertura del tramo Astorga-Plasencia hasta 2050 supone renunciar al desarrollo económico de toda la zona.

Aunque el Congreso de los Diputados ya había rechazado este adelanto, el PP presentó una enmienda al Parlamento Europeo que reclamaba la reapertura para 2040, entre otras modificaciones y tramos que finalmente no se han aprobado. Lo que ha provocado que el PP votara este miércoles en contra del acuerdo que se alcanzó a finales del año pasado, durante la presidencia española, sobre la revisión de los mapas de la red.

Los principales proyectos de la red básica transeuropea deben estar finalizados antes de que termine 2030, y el objetivo es haber logrado el despliegue total de las infraestructuras proyectadas a finales de 2050. Para acelerar los plazos, se introduce una fecha intermedia, 2040, que es la que reclamaba la Ruta de la Plata, para crear una red básica ampliada.

Los proyectos actuales de la red incluyen, entre otros, la línea ferroviaria de alta velocidad Lisboa-Madrid; que el Corredor Mediterráneo recupere su longitud máxima, llegando hasta la frontera con Ucrania, de forma que sería el único corredor que recorra Europa de oeste a este por completo; y proyectos como los enlaces de Zaragoza-Tardienta y Zaragoza-Lleida-Tarragona al Corredor Mediterráneo de mercancías, y los enlaces de Santiago-Ourense en el Corredor Atlántico de pasajeros y el Santiago-Vigo-Ourense en el Corredor Atlántico de mercancías.

«No paramos, el 25 de mayo más»

Un jarro de agua fría. Así recibió este miércoles la plataforma Corredor Oeste la noticia de que la revisión de la Red Transeuropea de Transporte no incluye el adelanto en diez años de la reapertura de la Ruta de la Plata. «Nos han estado tomando el pelo, a todo el oeste de España. Es una vergüenza que hayan dedicado dos años a un estudio que ya sabemos que no va a ninguna parte, y que los partidos españoles no hayan sido capaces de llegar al Parlamento Europeo con un consenso que defendiera esta opción». Eduardo Tocino recordó que la negativa «nos condena a años de retraso, a seguir mendigando». Pero adelanto que «no vamos a parar, no hay marcha atrás, aunque se rían de nosotros. Queremos vivir en esta tierra. El próximo 25 de mayo, en Zamora, nos vamos a movilizar de nuevo. La reivindicación reabrir cuanto antes la Ruta de la Plata seguirá adelante».