Ferraz zanja el debate sobre la Región Leonesa: "No va a ninguna parte»

No. La moción de la Autonomía Leonesa aprobada en la Diputación Provincial no irá más allá. Al menos, con el PSOE, como dejó claro este lunes la portavoz federal socialista, Esther Peña, tras circunscribir el voto a favor de sus compañeros en León como "un toque de atención" por el "abandono de los gobiernos de la derecha en la comunidad durante 37 años". "Así que la cuestión es clara: León no se va a ninguna parte, es la Junta de Castilla y León la que se ha ido de la provincia de León", recalcó.

La frase enlatada repite la que ya expuso el secretario provincial del PSOE y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón. Al día siguiente de que sus diputados provinciales votaran a favor de la moción, como les había ordenado, después de que hace apenas cuatro años presionara a los concejales de los ayuntamientos para que hicieran lo contrario, el líder socialista leonés lanzó esta frase para salir del paso sin comprometer su postura, ni contrariar a UPL, con cuyos votos se sustenta su formación en el gobierno de la Diputación.

Este discurso lo siguió este lunes la portavoz federal. Aunque, después de que los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, y el de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, salvaran las preguntas la pasada semana con el apunte de que consideran "legítima" la reclamación de la Autonomía Leonesa y que el Gobierno la "estudiará", Peña se vio forzada a ir un paso más allá. "El PSOE, y lo demostramos con nuestras acciones, no somos partidarios de fórmulas divisivas, y entendemos que la fortalece está en la unión para seguir adelante", recalcó la burgalesa.

Con este aviso quiso "puntualizar" Peña que "la postura" que tiene Ferraz "es evidente". La portavoz federal de la formación incidió en que "cualquier avance" desde el "puntos de vista legislativo tiene su propia tramitación constitucional", pero abundó además en que "en la parte orgánica es el secretario general de Castilla y León a quien le corresponde en su compromiso, en el debate y en su liderazgo cada actuación que crea oportuna", en referencia a la idea de Luis Tudanca de convocar una consulta entre la militancia socialista de la comunidad".

Peña centró el foco en que "el abandono de Castilla y León de algunos territorios, el desgobierno al que llevan socavando a las provincias de esta comunidad durante los últimos 37 años, provoca que al final muchos se cansen de décadas de desidia". Sin valorar la reivindicación histórica de la Autonomía Leonesa, que se remonta al nacimiento del estado de las autonomías, la portavoz federal del PSOE insistió en que "el PP sólo ha conseguido que Castilla y León se convierta en una comunidad estancada, atascada y que dentro de ella haya territorios que, sistemáticamente, estén abandonados a su suerte". "Es verdad que el PSOE apoya esta moción (en la Diputación de León) como un toque de atención, una proposición presentada por UPL, precisamente por estos motivos", quiso zanjar para apartar el posicionamiento de los diputados provinciales, al igual que antes de concejales y alcaldes de hasta 39 ayuntamientos.

Pero, sin mensaje alguno sobre estas discrepancias internas, Peña repitió una vez más que "la desgracia" de Castilla y León son "37 años de gobiernos de la derecha". "El PP es el único que ha pretendido que no nos sintamos de la comunidad, que no nos sintamos ciudadanos de primer nivel y que consigue una desafección y una falta de identidad en las nueve provincias", describió la burgalesa, quien señaló que "el PP y Vox, este gobierno de coalición tan negativo para los castellanos y leoneses, tiene encima de la mesa un reto, que es hacer que las provincias de la comunidad autónoma más grande de España se sientan tratadas por igual por la administración autonómica".

Diez avisa de que sin el apoyo de Ferraz se demostraría que "ha sido simple tacticismo político"

Al tiempo que su portavoz federal dejaba claro que el partido no apoya la Autonomía Leonesa, el alcalde de León, José Antonio Diez, confió en que el PSOE apoyara la propuesta, más allá de la Diputación de León, porque «en caso contrario se creará una tremenda frustración y se demostrará que ha sido un simple tacticismo político».

Diez ve «coherente y acertada» la idea de Tudanca de que «se consulte a las bases», pero avisó de que consulta la tiene que hacer Ferraz», no la formación autonómica, ya que «es algo que no se contempla en los estatutos del partido». «Como en todo referendo lo importante es qué se pregunta, cómo se pregunta y a quienes se pregunta», apostilló

El alcalde socialista incidió en que «los primeros pasos que hay que dar ahora deben ir en la dirección de focalizar de forma clara lo que queremos y no disparar en todas las direcciones». Pese a que Diez apoyó la moción de la autonomía con Zamora y Salamanca, ahora insiste en que León debe «no perder el tiempo y centrarse en la vía que tiene más posibilidades, que es la de una autonomía uniprovincial», y alertó de que el camino en el Congreso y el Senado «sin el apoyo del PSOE y el PP es muy difícil que prospere».

El portavoz del Principado de Asturias no valora la oferta de unirse con León

El portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, rehusó valorar la propuesta del alcalde de León sobre una autonomía asturleonesa y consideró que se trata de «opinión personal» del regidor, como recogió la Agencia Efe.

Peláez defendió «distinguir claramente» entre el acuerdo «legal» de la Diputación de León tras aprobarse una moción presentada por la UPL y las manifestaciones del alcalde «que no dejan de ser su opinión personal».

«Nos consta que el alcalde de León le tiene gran cariño a Asturias. Desde el Principado ese cariño hacia el pueblo leonés es absolutamente recíproco. No podemos obviar que hay una relación histórica muy grande entre ambos territorios», citó el representante asturiano, también del PSOE, quien apostilló que respeta «los procesos internos de cada comunidad, siempre dentro del marco constitucional».

Los leoneses en Asturias piden al Principado "dar un paso adelante para tener un futuro común"

Mientras el portavoz del Principado rechazaba valorar la propuesta, el presidente de la Casa de León al otro lado del Pajares, José María Fernández Chimeno, reclamaba que «si Asturias diera un paso adelante podemos tener un futuro en común». «Sería mucho más fácil y el sentir de la ciudadanía con la que hablo es que lo verían bien», recalcó, en una entrevista concedida a Onda Cero.

El portavoz de los emigrantes leoneses expuso que «Asturias lo llevamos en el corazón, es una vinculación fraternal» porque «somos el mismo pueblo» cuyos «lazos vienen desde la época de los astures».

Fernández Chimeno afirmó que «un leonés se siente más cercano de un asturiano que un vallisoletano» y recordó que «esta comunidad se fundó como un añadido, había que meter a León ahí, cuando León es la única región histórica, anterior incluso a Castilla, que no es autonomía».