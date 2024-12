Carta a Salva, el 'vaga mundos' desaparecido de las calles de León

Publicado por Kike Rodríguez León Verificado por Creado: Actualizado:

La Plaza Inmaculada está triste...

Me he decidido a escribir, porque por un rato, me he sentido triste acordándome de tí.

Y si, Salva, ese "vaga mundos" entrañable, al que todo el barrio había cogido un cariño especial, hace tiempo que no está.

Siempre con tu abrigo gris, rasgado, y sin ninguna gana de cambiar, la misma gana que tenías de no recortar tu barba.... con tus manos sujetando ese par de bolsas de Mercadona, las que guardaban tu vida. Desde luego nunca faltaba en ellas un periódico, o un libro en tus pertenencias. Los mismos que te sentabas a leer , con esa paz y esa bondad que me trasladabas cuando me sentaba a tu lado a charlar contigo.

Muchas, muchas fueron las veces que te ofrecí, lo que humildemente podía, las mismas que me rechazaste, con la convicción de alguien que aseguraba estar bien y no necesitar más, que lo que llevabas puesto y algún que otro café...

Creo que hablo en nombre de mucha gente, cuando digo que te echamos de menos, y que la plaza Inmaculada, está triste sin ti.

Cada día cuando íbamos a la plaza con los niños a jugar, siempre hacía lo posible, porque mi hijo se acercará a saludarte, hasta el día, que incluso Samuel, me decía, " Papa, tú amigo Salva está ahí". Nunca dude cuando tenía ocasión, de sentarme a tu lado, a charlar un rato contigo. Te confieso una cosa, echo mucho de menos acercarme a ti, y que te acordarás de mi nombre...siempre me decías..." Hola Kike"...

Salva, quiero, queremos pensar los que te cogimos cariño, que has buscado un destino, menos duro, para pasar el invierno en las calles. Pero también con la esperanza , de volver a verte pronto.

Desde luego, no sé si te llegará este mensaje, pero donde quieras que estés, quiero que sepas, que aquí, en León, en tu plaza de siempre, en estos bancos de piedra, y bajo la atenta mirada de La Virgen de la Inmaculada, espero volver a encontrarte, y darte un gran abrazo.

Todos somos Salva. Todos somos Vaga Mundos.

Un abrazo enorme.