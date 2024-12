El alcalde de León se compromete a informar del Plan Financiero antes del 31 de diciembre

El alcalde de León, José Antonio Diez, se ha comprometido esta mañana a presentar la documentación de que dispone sobre el Plan Financiero del Ayuntamiento de León. La cuestión se ha debatido en el Pleno que cerraba el año, en el turno de ruegos y preguntas.

David Fernández (PP) sacó a colación el asunto. "No tenemos informes y se han pasado ya los plazos". Se aprobó la urgencia de una moción a este respecto "para que obtengamos una respuesta que no sean largas. Solo queremos que se cumpla la ley". Carmelo Alonso remarcó que es la primera vez que se solicita este cuestionario: "Estamos a la espera de que se dé respuesta al formulario, no hay otra intención. No vemos la necesidad de prisas". El PP recordó al concejal de Hacienda que los plazos "no los pone usted, los marca la ley y son cinco días. Tienen algo que ocultar", protestó. Diez se comprometió a presentar en el Pleno del mes de enero el Plan Financiero. "Desde el 2018 no se ha presentado nunca, pero nosotros lo haremos".

La subida de la tasa de basuras y la situación de las Urgencias Pediátricas de José Aguado centraron el resto del debate. Carmelo Alonso intervino en nombre del PSOE para aclarar la aprobación del incremento en el impuesto de la recogida de residuos urbanos. "Las reclamaciones vecinales son más bien meras solicitudes", explicó el concejal. David Fernández (PP) replicó estar de acuerdo con las alegaciones de Fele "porque subir la tasa un 27% es un atraco de manual, que se ha aprobado a la carrera para recaudar y que contraviene la lógica de que debe de pagar más quien más residuos genera". El principal partido de la oposición lamentó el interés "solo por recaudar más".

No estuvo de acuerdo Eduardo López Sendino (UPL) que recordó que el trámite de hoy era "solo una ratificación, las propuestas contrarias debieron presentarse antes". Vox habló por boca de Blanca Herreros, favorable a las reclamaciones vecinales "porque da igual cuántas personas vivan en un bloque, que pagarán igual que donde viven más. Todo sea por tener una ciudad más limpia". Ildefonso del Fueyo manifestó su postura contraria "aunque es un impuesto que viene dado por la administración central".

Hubo segunda ronda. Alonso lamentó que la oposición alegue "los mismos argumentos siempre". Fernández replicó con un refrán: "La avaricia rompe el saco".

También se abordó una moción para instar a la Junta a mejorar el servicio de Urgencias Pediátricas del Centro de Salud de José Aguado, a propuesta de PSOE y UPL. Tras una modificación de la redacción inicial, Vicente Canuria agradeció a los socios leonesistas y a Juventudes Socialistas su apoyo "y que el PP se sume a una cuestión que atañe al bien de los leoneses". La reducción de las prestaciones del centro redunda en perjuicio "de personas vulnerables como son los menores". Por eso se pide aumentar la plantilla de Urgencias y ampliar los horarios.

Paloma Robles (PP) repuso que Castilla y León tiene el quinto mejor ratio de satisfacción ciudadana con su sanidad "con una valoración siempre notable", no "como Sánchez que solo atiende a sus socios independentistas". Castilla y León es "la segunda Comunidad que destina más recursos a la sanidad, con un 36%". Calificó de "alarma social injustificada" la reacción que ha provocado el equipo de gobierno municipal. La asistencia "está garantizada" y recordó que León tendrá grado de Medicina "gracias al trabajo de la ULE" en medio de una gran risotada del equipo de gobierno.

Sendino ironizó con las excelencias dibujadas desde el PP en torno a la Sanidad "que es donde hay que gastar el dinero y no en la Fundación Villalar". Canuria aseguró estar solventando "una demanda de la sociedad leonesa". A Robles le acusó de "repetir simplemente los lemas del departamento de comunicación de la Junta". Sentenció el alcalde, José Antonio Diez: "Los leoneses están más preocupados por la Sanidad que por las tasas de basuras".

En ruegos y preguntas, Blanca Herreros solicitó de nuevo a Ildefonso del Fueyo que devuelva su acta de concejal. Diez lo consideró extemporáneo. Sendino preguntó por las nuevas plazas de aparcamiento y el control de los vehículos híbridos que aprovechan los puntos de recarga para obtener aparcamiento gratuito.

El Pleno aprobó por unanimidad una modificación puntual de la RPT del Ayuntamiento, otra cuestión urbanística sobre la calle Velázquez, la modificación puntual del PGOU entre la Avenida de Asturias y Padre Isla para simplificar la vialidad de la zona con el enlace a la carretera de Carbajal. También se aprobó una cesión de parcelas en el Polígono de Onzonilla.

También se habló de las excelencias de la labor de la Policía Local que refuerza su labor en el Barrio Húmedo de 18.00 a 02.00, del buen trabajo de la Unidad de Barrio y también de la Unidad de Familia.