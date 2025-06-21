El Tecnológico revoluciona las passivehouse

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Un centenar de estudiantes del Centro Integrado de FP Tecnológico Industrial de León y del IES Siete Colinas de Ceuta han participado en el proyecto Mejora de la calidad del aire interior. Sistemas de ventilación controlada con recuperación de calor para la reducción del consumo energético, que ha sido seleccionado en la Convocatoria de Ayudas de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa como uno de los más innovadores del país.

«El proyecto es un claro ejemplo de lo que buscamos: estrechar el vínculo entre el centro de FP y las empresas con el objetivo de mejorar al máximo la cualificación de los futuros profesionales, que se están formando ahora en el centro, para que se formen a la medida de las necesidades», resaltó en León la coordinadora territorial de Caixa Bank Dualiza en la Zona Norte, Cristina Rodríguez Díaz.

El profesor y jefe del Departamento de Instalación y Mantenimiento del Tecnológico Industrial, César Cañas, explicó que la implicación de los alumnos ha sido total en el proceso, desde el diseño al montaje en una de las aulas del propio centro que recrea una instalación completa de ventilación con recuperación de calor, similar a las utilizadas en viviendas de tipo passivehouse, que permite renovar el aire de forma eficiente y reducir en un 99% el consumo energético del aula donde se ha instalado. Cañas valoró la implicación en este proyecto —que se gestó en unos campeonatos de FP a nivel nacional— de empresas zomo Zabaleta y Puro O2. «El proyecto cumple prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a la construcción de edificaciones y sostenibilidad energética, de los que el Tecnológico Industrial es centro de excelencia a nivel nacional», añadió.

Rodríguez concretó que en esta convocatoria se han premiado 32 de los 200 proyectos que se presentaron y ensalzó la formación de FP en León.