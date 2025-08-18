Diario de León

El sol se tiñe del fuego de León, estas son las imágenes

Vista del cielo desde la plaza de Santo Domingo.

Vista del cielo desde la plaza de Santo Domingo.

Redacción
León

Un sol poco común corona este lunes la ciudad de León y se puede ver desde muchos otros puntos de la provincia. De color rojizo y haciéndose un hueco entre el humo que apenas permite ver el cielo, el fenómeno ha llamado la atención de algunos viandantes, que no han dudado en hacer fotos y comentarlo. 

Los incendios registrados durante los últimos días en distintos municipios parecen haber teñido el cielo y el humo de los mismos enturbia el cielo y complica la calidad del aire. 

Vista del cielo desde Eras de Renueva.

Vista del cielo desde Eras de Renueva

Vista del cielo desde Álvaro López Núñez

