Disfrazadas, pero novatadas al fin y al cabo

Las novatadas supuestamente están prohibidas y, de hecho, están castigadas en la Ley Orgánica de Convivencia Universitaria. Pese a todo, ya sea para beber o para disfrazarse, continúan en los campus. En Ingenierías, por ejemplo, los alumnos han tenido que ir esta semana disfrazados, el miércoles, como ellos mismos explican debían «cambiar de sexo», es decir, los chicos de chicas y las chicas de chicos.

El lunes, tuvieron que ir vestidos de ancianos, el martes de guías de playa y el jueves deberán hacerlo de un trabajo que empiece por la inicial de su nombre. El viernes, ya tocarán los juegos en el descampado.

Cada facultad lleva su ritmo y aunque quizá atrás han quedado las novatadas más duras -como la subasta de universitarios- los alumnos de primer curso siguen siendo el objetivo de pintura o del lanzamiento de huevos.

Estas actividades se realizan fuera del campus y se recauda dinero entre los universitarios de primero para organizar unos juegos en los que también hay harina y agua, junto con los huevos o pintura, además de alcohol.

Así, aunque se disfracen, como en el caso de Ingenierías, las novatadas siguen existiendo y los alumnos de primer curso participan en los juegos que les imponen los que ya tienen trayectoria académica.