El caso del cártel de coches, uno de los mayores escándalos de manipulación de precios en la historia de la industria automovilística europea, ha marcado un hito en la justicia antimonopolística en España.

Este pacto ilícito, que involucró a 25 fabricantes y más de 130 concesionarios entre febrero de 2006 y agosto de 2013, afectó a más del 90% del mercado español, inflando artificialmente los precios de los vehículos y generando sobreprecios estimados en miles de euros por coche.

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la infracción fue sancionada en 2015 con multas por valor de 272 millones de euros, pero las reclamaciones individuales de los afectados se han visto envueltas en controversias legales durante años.

E cártel no solo distorsionó el mercado nacional, sino que perjudicó directamente a miles de familias leonesas que adquirieron vehículos en ese periodo. Por ejemplo, en febrero de 2024, un centenar de leoneses se habían sumado a demandas colectivas, integrando una macro respuesta de 13.000 personas a nivel nacional contra los abusos en precios.

Esta cobertura pionera incluyó la primera resolución judicial leonesa en octubre de 2023, promovida por el bufete RBH Global y su director ejecutivo, Pablo Roberto, que validó la legitimidad de las demandas y permitió avanzar en la cuantificación de daños.

El escándalo reveló una "organización secreta e ilícita" que pactaba condiciones comerciales para eliminar la competencia, afectando ventas fraudulentas y sobrecostes en vehículos nuevos.

A lo largo de 2025, la cobertura se intensificó con el avance de las propuestas europeas. En abril, ya se multiplicaba por cinco la cifra de afectados leoneses (de un centenar inicial a potenciales 500), gracias a la opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Priit Pikamäe, que defendía extender las reclamaciones hasta que las resoluciones de la CNMC adquieran firmeza judicial.

Esta proyección se alineaba con campañas locales de bufetes leoneses para recordar a compradores de 2006-2013 su derecho a devolución de sobreprecios. En septiembre, con la sentencia definitiva del TJUE del 4 de septiembre de 2025, el Diario de León confirmó que la justicia europea avala reclamaciones hasta 2026, al dictaminar que el plazo de prescripción no se inició en 2015 (resolución CNMC), sino en 2021, con las primeras sentencias firmes del Tribunal Supremo.

Ya se detalló entonces un caso paradigmático contra Nissan, donde el TJUE rechazó la prescripción alegada por el fabricante, argumentando que el plazo solo corre una vez que las víctimas conocen toda la información relevante y las resoluciones son inapelables. Esto representa un espaldarazo a demandas individuales, como la de un comprador que alegaba perjuicios por un vehículo cuyo precio se alteró por el cártel.

La nueva sentencia

La sentencia del TJUE del 4 de septiembre de 2025 resuelve uno de los puntos más controvertidos: el inicio del plazo de prescripción. Frente a la tesis de algunos fabricantes (como Nissan), que defendían que el contador empezó en 2015 con la sanción de la CNMC, el tribunal europeo establece que solo arranca con las sentencias firmes del Supremo en 2021, cuando las víctimas acceden a información completa para ejercer sus derechos. Esto extiende el periodo hábil hasta 2026, alineándose con la doctrina defendida por la CNMC y bufetes especializados.

En España, las estimaciones de afectados superan los 9 millones, pero solo el 5% ha iniciado procesos, según datos de la legaltech Cartel.es. Esta plataforma, que ha asistido a más de 20.000 personas en su primer año, ve en esta sentencia una "última oportunidad" para millones de particulares y empresas. E

Requisitos para reclamar

Frente a la percepción de complejidad, el proceso de reclamación es accesible y se ha simplificado gracias a herramientas digitales. La documentación requerida es mínima y fácilmente obtenible, priorizando la verificación rápida del daño. Aquí un desglose detallado:

DNI o NIE.

Factura de compra o contrato de compraventa (si no se dispone, se puede sustituir).

Informe de la DGT.

Documentación alternativa si no se conservan los originales.

Cartel.es ha desarrollado una herramienta gratuita que permite a cualquier usuario comprobar en menos de un minuto si su vehículo está afectado por el Cártel de Coches. “Basta con entrar en la web, introducir cuatro datos básicos (matrícula, marca, modelo y precio), y el sistema calcula automáticamente la indemnización estimada”, explica John Coxhead, cofundador y director de estrategia de la compañía.

En caso de que el coche está afectado, el usuario puede registrar su reclamación en apenas unos clics. La plataforma guía todo el proceso: solicita la documentación necesaria, valida los datos y genera el expediente jurídico completo.

Desde Cartel.es insisten en que este caso no puede quedarse como un caso aislado de justicia antimonopolística. Cada reclamación es una señal clara de que en Europa no hay espacio para los cárteles ni para la impunidad. La justicia ya ha abierto el camino: ahora les toca a los ciudadanos recorrerlo.