El polo farmacéutico reclama perfiles técnicos de FP para seguir creciendo

El polo farmacéutico es uno de los puntales de la economía leonesa y entre los perfiles profesionales que reclama están los técnicos de FP, sobre todo los de grado superior. La responsable de Recursos Humanos de León Farma, Vanessa Martín, apuntó ayer esta demanda tras la firma de dos convenios con la Universidad de León vinculados al máster que imparte la institución académica leonesa y que también nutre a las empresas de este sector afincadas en León.

El instituto Padre Isla de la capital leonesa cuenta en su oferta académica con cuatro titulaciones de Formación Profesional, todas ellas ligadas de una u otra manera al polo farmacéutico. Entre ellos, el título de Planta Química, que este pasado verano se anuncio su cierre ante la falta de alumnado, según denunció el sindicato CC OO. Sin embargo, finalmente la oferta de este título se mantiene y tal y como apuntan desde la Consejería de Educación, de las 28 plazas que oferta para primer curso, 21 de ellas ya están cubiertas, teniendo en cuenta que el proceso de matrícula no se cierra oficialmente hasta noviembre.

De este modo, León mantiene en su oferta de títulos de FP el de Planta Química, que suma otros catorce alumnos en segundo curso, y teniendo en cuenta que el Padre Isla es el único centro a nivel autonómico en el que se imparte este ciclo de grado medio. El centro también cuenta con Operaciones de Laboratorio, aunque como especificó Martín, la demanda principal es de técnicos de grado superior con una oferta en la capital leonesa, también en el Padre Isla, de Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad y Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines, este último un título ligado estrechamente a las demandas del sector. «Faltan alumnos de Formación Profesional, el polo farmacéutico en León es muy grande y se necesitan estos perfiles», apuntó la responsable de Recursos Humanos de León Farma.

En los últimos años, la demanda de titulados de FP va en aumento a nivel nacional, aunque el polo farmacéutico leonés también pide perfiles universitarios, como los que se titulan en el máster que imparte la Universidad de León en Producción en Industrias Farmacéuticas. La propia rectora remarcó ayer el «compromiso» de la institución académica con este sector, no sólo a través de esta titulación —que ha alcanzado ya su novena edición— también a través de las empresas que surgen a raíz de los grupos de investigación de la Universidad, las conocidas como spin-off, que abordan áreas como la investigación neurológica, la mejora de la genética animal o el desarrollo de soluciones para la industria alimentaria y vitivinícola.

«Desde la Universidad de León no sólo proporcionamos soporte académico y técnico, también ofrecemos el respaldo necesario para la primera fase de crecimiento de empresas, reforzando la conexión entre investigación y tejido empresarial», destacó González, tras recordar que el máster cuenta con 25 plazas, oferta que se cubre todos los años y que los titulados cuentan con «pleno empleo» al concluir el máster, ya que como apuntó Vanessa Martín «ofrece muy buenos trabajadores».

La rectora también hizo hincapié en la importancia del conglomerado de empresas vinculadas al sector farmacéutico ubicadas en León, que la convierten en el tercer nodo a nivel nacional, pero también «estratégico» a nivel internacional, por lo que volvió a insistir en el apoyo desde la Universidad de León para apostar porque el polo leonés siga siendo un referente, para lo que consideró básico la estrecha colaboración entre la institución académica y el propio serctor empresarial.

Ampliación a 3 años vista y aún en el aire cuánto subirá la plantillaConvenios para reforzar el sector La Universidad de León y la empresa León Farma firmaron ayer dos convenios de colaboración para impulsar y reforzar el polo farmacéutico leonés. El primer de ellos, un acuerdo marco para asentar futuras colaboraciones, y un segundo, ya suscrito en base al primero, a través del que la empresa concede dos premios a los alumnos del Máster en Producción en Industrias Farmacéuticas: Premio a la Innovación Farmacéutica Chemo, destinado al mejor trabajo de fin de máster, y el Premio Excelencia Académica Chemo, al mejor expediente académico, ambos dotados con 2.000 euros. «Sin duda, un aliciente para que los jóvenes se esfuercen por alcanzar la excelencia, desarrollar su creatividad y contribuir con su conocimiento al avance del sector farmacéutico», destacó la rectora, a lo que la responsable de Recursos Humanos de León Farma, Vanessa Martín, añadió el hecho de que estos premios servirán para despertar «talentos» entre el alumnado del máster y mostrarles que en León pueden optar a un trabajo. El coordinador del máster, Raúl Mateos, incidió en que será «una motivación extra tanto para esforzarse en nuestras asignaturas, como para mostrar sus cualidades a la empresa.

La luz verde dada en el pleno de Villaquilambre este verano para ampliar el Polígono Industrial de Villaquilambre permitirán a la empresa Insud, matriz de León Farma, seguir creciendo y ampliando las plantas con las que cuenta en el municipio del alfoz leonés. La responsable de Recursos Humanos de la empresa, Vanessa Martín, remarcó ayer que la ampliación se plantea de cara a los próximos tres años.«La empresa crece cada año y sigue creciendo. La ampliación está en marcha, pero aún tardará un tiempo», destacó Martín, quien dijo que por este motivo aún no se podía concretar cuál será la repercusión que tendrá este aumento de las instalaciones de Villaquilambre en la plantilla, actualmente integrada por 1.100 personas. Martín concretó que se trata de «una ampliación de la instalación», es decir que no supondrá el desembarco de una nueva factoría y que se centrará en expandir las fábricas actuales del polígono de Villaquilambre.Chemo es la división industrial de la multinacional Insud Pharma, que desembarcó en Villaquilambre con León Farma que, como destacó Martín está en constante crecimiento centrando su actividad en la investigación científica y el desarrollo de especialidades farmacéuticas sólidas a partir de principios activos hormonales.León Farma es una de las principales empresas del polo farmacéutico leonés, que ya suma más de tres mil trabajadores, siendo uno de los puntales de la economía leonesa.