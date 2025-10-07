El Ayuntamiento de León se asusta tras el fallo del TSJ y no habrá tasazo de la basura en 2026

No habrá tasazo de la basura en León para el próximo año. La vuelta a la casilla de salida de 2024 impuesta por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que anula la nueva ordenanza que se había aprobado para este 2025, se mantendrá todavía para 2026. El recibo no subirá, después de que el equipo de gobierno de José Antonio Diez en el Ayuntamiento haya descartado tramitar una nueva modificación, en la que se subsane la irregularidad en los plazos de publicación sancionada por la justicia. No lo hará ante el riesgo de que otro recurso pendiente, interpuesto contra la ordenanza de tratamiento de residuos, le obligue a tener que devolver la recaudación de 11.685.014,01 euros que había apuntado en el informe económico.

El miedo a que se prolongue el viacrucis judicial, tras ocho condenas relevantes que le han costado más de 2 millones de euros al Ayuntamiento de León durante los dos años de este último mandato de Diez, hace que hayan optado por la prudencia. No sólo por el último varapalo, que obligará a devolver lo que se había empezado a cobrar de la nueva tasa de residuos a quienes tienen habilitado el buzón fiscal en la sede electrónica. El temor se alimenta por la inseguridad ante la opción de que la justicia atienda la reclamación de un particular en la que, frente a los criterios fijados por el consistorio, se razona que la ordenanza, con la entrada en vigor de la nueva ley estatal de residuos, debe asentarse en la máxima de quien más residuos genera, más paga.

La indefinición hace que, con este planteamiento, la única ordenanza fiable por ahora sea la de recogida de basura de los últimos años. Los ciudadanos no notarán cambio alguno, salvo en que se les podrán acumular para este 2025 en un solo recibo los hasta ahora cuatro trimestrales. De un tirón, los contribuyentes tendrán que pagar en función de las categorías que existentes: 50,62 euros las viviendas en calles consideradas de primera y segunda categoría; 43,8 euros en las de tercera y cuarta; y 35,6 en las de quinta y sexta.

Esta misma distribución se guardará para 2025 con cargo a la tasa de recogida de basura. La duda surge con la de tratamiento de residuos que antes gestionaba la Diputación a través del consorcio provincial de Gersul. El Ayuntamiento de León la asumió por primera vez el año pasado, pero ni siquiera estrenó los recibos de 38 euros lineales para todas las viviendas, mientras que en los comercios llegaban a 4.000 euros, en industrias a 3.000 euros y en oficinas a 1.998,8 euros. Sólo han visto el recibo las empresas y particulares a los que, mediante sede electrónica, se les había empezado a notificar.

Aunque este procedimiento también quedó marcado por las dudas jurídicas. La Intervención municipal subrayó que no se ajusta a derecho, dado que la notificación con acuse de recibo a la que obliga la ley para los nuevos tributos no se hizo a lo largo del ejercicio y, a 31 de diciembre de 2024, la ordenanza quedó derogada de forma expresa por la entrada en vigor de la tasa de 2025, en la que se aunaban las anteriores de recogida y tratamiento de residuos.

La avalancha de recursos contra esta tasa de tratamiento de 2024 había comenzado a colapsar el Ayuntamiento de León. Aunque, de carambola, con la sentencia del TSJ que anula la ordenanza de 2025 y devuelve la vigencia a la anterior, el gobierno de Diez confía en salvar el escollo del que depende el cobro de 5,1 millones de euros. No lo tienen tan claro los recurrentes, como la asociación de consumidores y usuarios Facua, que prefiere esperar a ver las nuevas notificaciones antes de pronunciarse sobre si promoverán nuevas reclamaciones para tratar de invalidar los recibos.

El recibo de recogida de basura no variará con respecto al año pasado y el de tratamiento de residuos queda por ahora en hibernación

A la espera de que se pronuncie la justicia, el Ayuntamiento juega ahora con los cuatro años de plazo que tendría para pasar al cobro estos recibos de tratamiento de basura, siempre que no vuelva a cometer el error de aprobar otra ordenanza que derogue la normativa en la que se apoya la reclamación del recibo. Esto hace que, por ahora, no se haya decidido cuándo se notificará esta tasa de 2024, heredera de Gersul, cuyo contrato para la entrega de las cartas con acuse de recibo en los domicilios tiene contratado con Correos, que cobrará 448.949,25 euros por el servicio. Pero, en ningún caso, se unificará con la tasa de recogida de basura para este 2026. El tasazo, como pronto, se ejecutará en el año 2027.