El alcalde de León claudica y empieza a devolver la tasa de basura de 2025

No esperará más. El equipo de gobierno de José Antonio Diez acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que declara nula de pleno derecho la ordenanza fiscal de la tasa de basura de 2025. Este mismo miércoles a primera hora, los servicios económicos han comenzado a tramitar las devoluciones de los recibos que ya se había cobrado. No son muchos. Solo los que atendieron la notificación por sede electrónica e hicieron el pago telemático.

El resto de los contribuyentes todavía no habían sido notificados siquiera en su domicilio con acuse de recibo, como marca la ley para los tributos en su primer ejercicio fiscal.

A ambos comenzará a llegarles los recibos en las próximas semanas. Pero las liquidaciones no se ajustarán a la ordenanza fiscal de 2025, sino a la de 2024, que vuelve a entrar en vigor de manera automática como respuesta a la anulación del tributo por parte del TSJ. La diferencia se aprecia al cotejar las estimaciones de ingresos: frente a los 11.685.014,01 euros que se preveían con la nueva tasa, se quedarán solo en los 9.270.000 euros de 2024: una merma de 2.425.014,01 euros gracias a que no se aplica la subida que había aprobado el Ayuntamiento de León. La nueva vara de medir en función de los metros cuadrados hacía que el recibo bajará entre 11,07 y 26,37 euros para las viviendas de menos de 100 metros cuadrados, qpenas el 39% del padrón, pero se incrementa entre 14,59 y 29,59 euros para aquellas que superen este listón.

La decisión hace que se vuelva a las dos tasas diferenciadas que había hasta ahora. No notarán los contribuyentes cambio alguno en el recibo de tributo de recogida de basura. Tan solo que se les girará de una sola vez, en lugar de llegar en cuatro trimestres como ahora: 50,62 euros, repartidos en cuatro trimestres, para las viviendas ubicadas en las vías de primera y segunda categoría; 43,8 euros para las de tercera y cuarta; y 35,6 para las de quinta y sexta.

El matiz viene con la otra tasa. El tributo de tratamiento de la basura, que hasta 2023 tramitaba el consorcio de Gersul, se estrenará con el membrete del Ayuntamiento de León. Pero para cumplir con la ley, el gobierno de José Antonio Diez tiene que notificar con acuse de recibo primero estas liquidaciones de 38 euros lineales para las viviendas, pero que en comercios puede llegar a 4.000 euros, en industrias a 3.000 euros y en oficinas a 1.998,8 euros.

No lo hizo el año pasado, como debería, pero tiene encargado con Correos un contrato de 448.949,25 euros para hacerlo. Estas notificaciones iban a llevar la tasa de tratamiento de 2024 y la nueva tasa global de basura de 2025. La idea ahora es que solo lleve la de tratamiento.

De esta manera, de rebote, el Ayuntamiento quiere intentar salvar el problema de los recursos presentados contra esta tasa de tratamiento de basura de 2024. Los reclamantes, con el informe de la Intervención municipal a la cabeza, alegan que “la liquidación retroactiva de cuotas tributarias (tasas) en 2025, respecto de un hecho imponible realizado en 2024», que no se notificó con acuse de recibo como marca la ley para el primer año de un nuevo tributo, y «cuya ordenanza fiscal ha sido derogada con efectos de 31/12/2024, no se ajusta a derecho».

La vuelta al escenario de 2024 alienta al equipo de Gobierno de Dyez para aprovecharse de carambola de la sentencia condenatoria del TSJ. Aunque colectivos como la asociación de consumidores y usuarios Facua ya han advertido a los ciudadanos de que presenten los recursos contra esta tasa cuando les llegue.