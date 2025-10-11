No necesitas título ni experiencia para acceder a estas ofertas del SEPE en León y algunas son fijas

El cuidado a personas mayores concentra varias ofertas del SEPE en León sin necesidad de estudios ni experiencia, con contratos indefinidos y jornada completaGetty Images

Este octubre, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha activado en la provincia 86 ofertas laborales, y entre ellas hay al menos 13 vacantes no exigen formación académica ni experiencia, y lo que más sorprende es que varias de ellas ofrecen contrato indefinido y jornada completa. Todo esto se suma al movimiento de contratación que ya se está notando en el alfoz leonés, donde municipios como Villaquilambre y San Andrés están impulsando procesos masivos en sectores como el comercio y los servicios con casi 200 empleos en marcha.

Sí, como lo lees: empleos estables sin requisitos imposibles, en sectores fundamentales y con condiciones más que razonables. Lo que nadie suele contarte es que muchas de estas oportunidades se mueven fuera del radar de los portales tradicionales, y están activas ahora mismo en el portal oficial del SEPE. Si estás en plena búsqueda de empleo y no sabes por dónde empezar, esta puede ser una vía directa, sin barreras académicas ni filtros excluyentes.

Contrato indefinido, jornada completa y cero exigencias académicas

Entre las vacantes más accesibles publicadas este mes destacan especialmente los puestos de empleado/a de hogar interno/a para cuidado de personas mayores. No se exige experiencia, no se necesita título universitario, y en ambos casos el contrato es indefinido y la jornada completa, ya sea entre semana o en fines de semana.

Pero no son los únicos. En Gordaliza del Pino se busca peón ganadero con incorporación inmediata y sin necesidad de formación específica, también con contrato fijo. Y en Astorga, una empresa ofrece empleo como responsable de mantenimiento, donde no se pide ningún título y el salario se mueve entre 16.576 y 17.200 euros anuales. Lo mejor: es jornada completa y el contrato es indefinido desde el primer día.

A esta lista se suman ofertas menos visibles, como la de azafatas de estancos en León, abiertas a personas con estudios primarios incompletos, o la de gerocultores en residencias rurales, donde la disposición y la vocación pesan más que el currículum.

Más allá del contrato: jornada y sueldo también cuentan

De las 13 ofertas sin estudios ni experiencia, ocho están vinculadas a jornada completa, lo que garantiza una base salarial estable y horarios definidos. Es el caso de un puesto como operario de limpieza en un restaurante, que no exige experiencia previa y cuyo salario oscila entre 12.000 y 14.000 euros brutos al año.

También hay oportunidades menos conocidas como el trabajo de peón de hormigón en Valdefresno, donde la experiencia no es indispensable y el contrato es indefinido. Y en todas estas vacantes, la jornada completa es una constante: 40 horas semanales, sin turnos partidos ni jornadas fraccionadas que impidan la conciliación.

La mayoría de estos puestos no publican el salario exacto, pero al estar sujetos a convenios del sector (limpieza, ganadería, hostelería, asistencia domiciliaria), el ingreso base ronda como mínimo el Salario Mínimo Interprofesional (15.876 €/año), y en muchos casos lo supera, especialmente cuando hay nocturnidad, internado o trabajo en fin de semana.

Qué hacer si quieres optar a estas vacantes sin formación ni experiencia

Para acceder a estas ofertas basta con entrar al portal Empléate del SEPE, filtrar por provincia "León" y buscar las vacantes activas de octubre. Muchas están gestionadas por las oficinas de empleo de León Centro o Ramón y Cajal, que tramitan directamente los procesos de selección.

Conviene tener actualizada tu demanda de empleo y contactar telefónicamente si no logras inscribirte online. En algunos casos basta con mostrar interés y disponibilidad inmediata, especialmente para empleos en residencias, entornos rurales o atención domiciliaria.