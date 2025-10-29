El alfoz, motor demográfico que exige voz

León capital podría definirse como el corazón de la provincia, pero ¿quién mantiene el pulso? Su vibrante y creciente alfoz. Poblaciones como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Valverde de la Virgen o Sariegos, lejos de convertirse en meros «dormitorios» a la sombra de la ciudad, funcionan como un auténtico motor demográfico que está frenando en alguna medida la sangría poblacional del Reino. De hecho suman 63.000 residentes.

Pero el futuro sólo se puede construir en red y estos cuatro ayuntamientos del cinturón de León reivindican que se escuche más su voz, una financiación adecuada para mantener unos servicios de calidad y una red de autobuses y servicios de movilidad que sea tan fluida como una autopista, con horarios coherentes que de verdad conecten entre sí y con León sin rodeos.

El alfoz ya tiene los habitantes, crece, y también quiere que aumente su capacidad de influencia para que la coordinación y la inversión pública vayan al ritmo de ese pulso demográfico.

Estos ayuntamientos semejan a un grupo de amigos que, aunque son distintos, comparten carreteras para ir a trabajar a León, centros de salud y expectativas. La gente decide vivir en ellos por calidad de vida, por un poco más de espacio y una vivienda más barata. Pero el crecimiento trae consigo un reto: la necesidad de una voz potente y servicios a la altura.

Las reivindicaciones se centran en tres ejes, la mejora del transporte metropolitano, la sanidad y la ejecución de infraestructuras pendientes para asegurar la calidad de vida de sus miles de nuevos vecinos. La alcaldesa de San Andrés, Ana Fernández Caurel, valora positivamente el Buscyl, que ha permitido al Ayuntamiento deshacerse de una competencia impropia de más de tres lustros sufragando los casi 200.000 euros del autobus a Ferral. Sin embargo, el regidor de Villaquilambre, Vicente Álvarez, aunque también destaca los 400.000 euros que se ahorran en la financiación de líneas, ve que los autobuses no llegan a algunas zonas y ya ha escrito a la Junta para solventarlo, al igual que su homólogo de Sariegos, Roberto Aller, quien estima los 180.000 euros que ya no pagan por la línea de Carbajal, pero cree que «hay que reforzar las del resto de los pueblos. Qué mínimo en el alfoz que tener un servicio cada hora y reforzar los sábados que están pobres y los domingos, que sólo hay dos. Hay mucha juventud, para que pueda acceder fácilmente a la capital, donde se va a gastar dinero».

El alcalde de Valverde, David Fernández, carece de ese problema porque el autobús que sube a La Virgen «es rentable, con lo cual no genera déficit, es autosuficiente y se gestionaba con los ingresos para cubrir costes de billetaje y gastos de los vehículos».

En infraestructuras, San Andrés pone el acento en el soterramiento de las vías, Villaquilambre en que Feve llegue a Matallana y lograr ayuda del Estado para modernizar la carretera de Santander, Sariegos en laronda Norte y Valverde en aliviar la N-120, culminar la rotonda de Trobajo e iniciar la de Montejos. Sanitariamente está pendiente el macro centro de salud de Villaquilambre. «La Junta nos está dando largas, porque la misma parcela sí sirve para desarrollar el Instituto pero nos dicen que no para el ambulatorio».