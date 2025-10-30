Chapa y pintura en León para el abandono de la plaza de La Inmaculada

El lamentable estado de conservación de la plaza de la Inmaculada, en pleno centro administrativo y comercial de la ciudad, lo quiere resolver el Ayuntamiento de León con una receta de chapa y pintura.

Después de las críticas vecinales y la información de este periódico con profusión de imágenes, el equipo de gobierno del PSOE mandó este miércoles a los operarios de la contrata externa encargada del mantenimiento de la ciudad para que adecenten la zona.

Las labores no han pasado de intentar poner en sitio los trozos de mármol roto desde hace meses y poner en su sitio los materiales reventados. Aunque, como insisten los habitantes y usuarios, el problema supera estas medidas.