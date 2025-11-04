Mañueco y Rueda abogan en el Foro Ancares por "presionar unidos" para conseguir las cosas importantes pendientes

Diario de León y El Progreso de Lugo reunieron este martes en la segunda edición del Foro Ancares a los presidentes de las comunidades de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Galicia, Alfonso Rueda, entorno a una mesa de debate en la que se abordaron los grandes temas que ahora mismo están preocupando a ambas regiones. Los dos presidentes autonómicos coincidieron en algo fundamental, y es en unir fuerzas administrativas y políticas para conseguir las reivindicaciones largamente planteadas al Gobierno central. En el atrio de la catedral de Lugo, en la mesa de debate dirigida por los directores de ambos periódicos, Joaquín Sanchez Torné y Alfonso Álvarez Riveiro, Tanto Rueda como Mañueco incidieron en lera necesario presionar de manera conjunta. "Si no presionamos unidos seguirán las cosas importantes más tiempo pendientes", destacaron ambos mandatarios.

El foto comenzó abordando temas de actualidad como la dimisión de Mazón y las próximas elecciones autonómicas. Mañueco dijo que agotarán la legislatura y las elecciones serán en marzo, pero enfatizó en que en lo que está preocupado es en el día a día. Yo estoy preocupado por generar riqueza, con la apuesta por el empleo, con datos positivos, como el hecho de que tenemos más de un millón de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León", dijo Mañueco.

Rueda destacó como Mañueco que este foro es un escaparate perfecto para la puesta de cosas en común para ambas comunidades necesitadas y le deseó lo mejor al presidente de Castilla y León en las próximas elecciones, pero sabiendo que lo mejor es la estabilidad y agotar los mandatos.

Mañueco dijo que es conocedor de las encuestas favorables, pero él siempre sale a ganar y en esta ocasión estima que habrá más participación que en los anteriores comicios.

Los dos presidentes hablaron de los perjuicios que está causando la inestibilidad política del presidente Pedro Sáncez, complemente rehén de sus deudas políticas con sus socios. Aludieron igualmente a los casos de corrupción que rodean a la Moncloa y al PSOE y tanto Rueda como Mañueco destacaron que en foros internacionales, como en Bruselas no se creen lo grave que está sucediendo en España, con la confrontación de trincheras políticas y de divisiones que generan comunidades de una España de dos velocidades.

Mañueco y Rueda abordaron igualmente el tema de las políticas energéticas, de infraestructuras, de comunicaciones ferroviarias, de autopistas, de peajes que deben ser suprimidos, de medidas para atajar la despoblación, de la necesidad de apostar por las eólicas siempre que cumplan la ley, al igual que por otras industrias que odian los militantes de un falso ecologismo.

También lanzaron un guiño a los empresarios, para los que tanto Mañueco como Rueda dijeron que cuentan con el apoyo de sus administraciones para invertir y generar nuevos puestos de trabajo, con ayduas directas a la inversión. "En España es evidente que no hay nadie al timón", dijo refiriendose a proyectos de energías renovables Rueda, apostillado por Mañueco, cuando dijo que el Gobierno central no ha ayudado a la transición del carbón con proyectos alternativos. Por eso, son las propias comunidades autónomas las que se ponen al frente. "Ayudamos a quienes quieren invertir y crecer", resumía Mañueco.

Se habló en el mismo foro de los autónomos, de las ayudas que hay habilitadas para ellos, dado que ambos presidentes autonómicos estiman que hay que seguir "apostando por las clases medias".

En Educación, ambos presidentes coincidieron en el esfuerzo para el enriquecimiento cultural, con premio en base al esfuerzo, por ejemplo en materia de becas.

También abordaron el tema de la vivienda, con compromisos por ejemplo de Rueda de duplicar con 4.000 viviendas más hasta final de su mandato. O Mañueco, con ayudas al empresario constructor y al necesitado de comprar o alquilar.

También hablaron de turismo, sector importante que supone entre el 13% del PIB, con declaraciones de Mañueco y Rueda preocupados pro la calidad y lograr como destino turistico el norte de España. También hablaron de inteligencia artificial, de su importancia en numerosos sectores, además de abordar el asunto candente de los incendios.

Mañueco anunció que el operativo de lucha contra los incendios estará vigente todo el año próximo, de enero a diciembre, que que todo el operativo será público en tres años, que se reforzará el operativo actual, que habrá colaboración con las diputaciones para tener limpio el anillo perimetral de los pueblos, que van a simplificar la burocracia y que apostarán por la ganadería intensiva.