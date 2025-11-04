II Foro Ancares: así fue el encuentro entre los presidentes de Castilla y León y Galicia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León y Galicia analizaron este martes los retos que tienen en común, en el marco del II Foro Ancares, encuentro que organizan El Progreso y Diario de León, con la colaboración del Banco Sabadell. Con el encuentro ya finalizado, fueron los presidentes de Castilla y León y Galicia quienes cerraron el acto. Mañueco, con un mensaje de optimismo, pidió que se mantenga el entendimiento entre comunidades y lanzó una clara apuesta por el futuro desarrollo de ambas autonomías: “La energía debe servir al territorio”. El presidente gallego, Alfonso Rueda, dedicó sus últimas palabras a reivindicar espacios comunes y más gestión. Y, si en algo estuvieron de acuerdo, fue en el déficit de inversiones que hay en el Noroeste como camino a una reivindicación común.

14:48 Objetivos y consideraciones finales 15:07 04/11/2025 16:27 04/11/2025 El presidente de Castilla y León, para finalizar su intervención en la mesa de debate, ha querido trasladar un mensaje de optimismo y ha pedido "confianza en nuestra tierra", remarcando las fortalezas de Castilla y León frente a las dificultades que se presentan y destacando que una gestión útil debe ser el objetivo y la ambición a perseguir. Por su parte, Alfonso Rueda ha querido reivindicar la colaboración entre comunidades que, aún con características diferentes, comparten problemas y rasgos comunes que deben tratarse conjuntamente. A continuación, ha reivindicado la política con principios y la gestión, como actor fundamental, que debe servir para resolver los problemas de la gente y para recuperar la confianza en la política.

14:32 Rueda: "Se pueden hacer muchas cosas, pero sin demagogia" 14:46 04/11/2025 16:24 04/11/2025 El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pide huir de los planteamientos demagógicos y grandes propuestas planteados por supuestos expertos que, desde territorios alejados del rural, dan lecciones sobre cómo actuar frente a los incendios y apunta que delo que se trata es de llevar a cabo acciones prácticas, políticas de prevención y dotación de más medios para la extinción de los fuegos, implicando a todas las administraciónes y también a los propietarios, que deben cumplir con su obligación de limpiar y mantener sus parcelas.

14:16 Incendios 14:26 04/11/2025 16:24 04/11/2025 Alfonso Fernández Mañueco, en relación con los incendios que han asolado la comunidad y muy especialmente la provincia de León, manifiesta haber planteado al Gobierno, sin respuesta, que se trata de un asunto de estado, que debe llevarse a cabo junto a una política de prevención y se debe sacar el asunto del debate y la confrontación política partidaria, reclamando también celebrar una conferencia de presidentes. En cuanto a las acciones a llevar a cabo el año próximo, ha dicho que la comunidad mantendrá el mismo operativo de enero a diciembre, pero que será de gestión pública, ampliándose la plantilla en los meses de mayor riesgo y simplificando los trámites para la limpieza de bosques ,a la vez que se apostará decididamente por la ganadería extensiva. León Las fotos del II Foro Ancares Redacción

14:10 Inteligencia Artificial 14:16 04/11/2025 14:26 04/11/2025 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, señala que Castilla y León es una referencia en supercomputación, con el centro de ciberseguridad, trabajadores cualificados, proyectos de investigación y comunicación cuántica. La comunidad ofrecen importantes oportunidades de desarrollo en este campo junto a graneds posibilidades en materia de empleo.

14:07 Sector primario 14:10 04/11/2025 14:10 04/11/2025 Mañueco también ha abordado en el II Foro Ancares el relevo generacional del sector primario y en la vivienda como “medida fundamental” para frenar la despoblación del noroeste. “En el sector primario damos hasta 100.000 euros de ayuda al relevo generacional y tenemos una bonificación del 99 % en sucesiones y donaciones”, ha detallado Mañueco. Sobre vivienda, ha sido tajante: “Hay que trasladar seguridad al propietario. Lo contrario que hasta ahora: certidumbre para quien alquila y desalojo rápido si hay okupa. Así habrá muchos que pongan sus viviendas en alquiler”. (Leer más)





13:57 Modelo fiscal 13:59 04/11/2025 14:01 04/11/2025 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el modelo fiscal de su comunidad: “Tenemos los impuestos más bajos de nuestra historia y, al mismo tiempo, los mejores servicios públicos”. Durante su intervención, Mañueco ha insistido en la necesidad de avanzar: “Pero tenemos que seguir mejorando la simplificación administrativa y reducir la burocracia. Ese es uno de los objetivos clave”.

13:55 El mensaje opuesto al del Gobierno 13:57 04/11/2025 13:57 04/11/2025 Mañueco ha contrapuesto su modelo al del Gobierno central: “El mensaje que queremos mandar es el contrario al del Gobierno: ilusión por emprender, por crear empleo. Aquellos que quieran invertir van a tener el apoyo de nuestros gobiernos. Es importante ayudar a quienes arriesgan en nuestra tierra y apostar por la formación de trabajadores”.



13:54 Autónomos 13:55 04/11/2025 13:57 04/11/2025 Mañueco ha enumerado las medidas de apoyo al emprendimiento: “Nosotros hacemos una apuesta clara por ayudar a quienes invierten o crecen en nuestra comunidad. Para los autónomos, en estos tiempos que corren, apostamos por la tarifa plana de los nuevos, por la tarifa plana de los que quieren una segunda oportunidad, por ayudas de hasta 20.000 euros para el relevo generacional y por bonos de hasta 5.000 euros anuales para comercios rurales. Y ahora queremos dar un nuevo bono de apoyo a los autónomos” (Leer más).

13:49 Energía 13:54 04/11/2025 13:54 04/11/2025 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido en el II Foro Ancares proyectos alternativos que creen empleo en las comarcas mineras tras el cierre del carbón y ha presentado Castilla y León como líder en renovables con un mensaje claro: “La energía debe servir al territorio”. “Si hablamos de energía, la provincia de León, Laciana, El Bierzo... han sido productores de gran parte del carbón de nuestro país. Teníamos un tercio de las doce centrales térmicas: tres en León y una en Palencia. Eso se fue, se apostó por la descarbonización y no ha habido proyectos alternativos”, ha denunciado Mañueco ante los asistentes reunidos en el atrio de la Catedral de Lugo.





13:37 Mañueco: "Hay que apostar por la España de interior" 13:43 04/11/2025 13:49 04/11/2025 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado duramente al Gobierno de España por "apostar por un modelo de dos velocidades que rompe la igualdad" y ha exigido mayor atención a la España de interior y al noroeste peninsular durante su intervención en el II Foro Ancares. "Este foro viene a poner encima de la mesa la importancia de la España de interior", ha afirmado Mañueco, quien ha subrayado que "la apuesta por el Corredor Atlántico es imprescindible". En este sentido, ha revelado que ha mantenido conversaciones con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, para "hacer la misma reivindicación": "No es posible que, después de tres años, no tengamos un plan director". Sobre los peajes, Mañueco ha respaldado al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda: "Coincido con su reivindicación. Vamos a hacer un gesto para ayudar en la bonificación de los peajes", ha anunciado, en un llamamiento a la colaboración entre comunidades para reducir desigualdades territoriales. (Leer más).

13:35 "Los ministros no te atienden" 13:36 04/11/2025 13:43 04/11/2025 Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, critica el Gobierno de Pedro Sánchez y explica que la situación ahora mismo es que "salvo honrosas excepciones, los ministros no te atienden". Añadió que este "desgobierno" hace que se pierdan oportunidades. Participa en la mesa redonda con Alfonso Fernández Mañueco y con los directores de El Progreso, Alfonso Riveiro, y Diario de León, Joaquín S. Torné. (Leer más)

13:33 Alfonso Rueda 13:35 04/11/2025 13:35 04/11/2025 El presidente de la Xunta habló en de la presión que deben ejercer las comunidades que comparten territorio para sacar adelante proyectos capitales, como el Corredor Atlántico. También recordó la "tomadura de pelo" que supone ver como se liberan peajes en otros territorios, mientras que aquí no se hace nada. "Nos dicen que nos olvidemos del rescate".

13:29 Mañueco: No me dan miedo los pactos" 13:32 04/11/2025 13:43 04/11/2025 El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, habló de la cita electoral que afrontará el próximo año para optar a la reelección. "Cuando hay elecciones salgo a ganar, no me dan miedo los pactos". (Leer más)



13:24 Arranca el debate entre Mañueco y Rueda 13:26 04/11/2025 13:26 04/11/2025 Los presidentes de Castilla y León y Galicia, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda, respectivamente, ya debaten en el II Foro Ancares. El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, y el del Progreso de Lugo, Miguel Fernández, moderan la mesa redonda.

13:13 Pablo Junceda 13:15 04/11/2025 13:43 04/11/2025 "Los políticos, los medios de comunicación y también los bancos debemos actuar, y hacerlo comprometidos con el territorio, con las instituciones y con la sociedad civil. Sólo así se puede formar parte de una comarca, conocer su pulso y poder contarlo con criterio, para actuar en consecuencia". El compromiso y la responsabilidad con el territorio y con sus gentes han sido dos de los mensajes en los que el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, ha insistido durante su participación en el II Foro Ancares, que organizan Diario de León y El Progreso de Lugo, y que ha reunido a los presidentes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. (Leer más)

13:06 Habla el alcalde de Lugo 13:12 04/11/2025 13:37 04/11/2025 El alcalde de Lugo, Miguel Fernández Méndez, agradeció a todo el mundo que organizó el evento. ‘’Con toda mi admiración y respeto al Castillo de Ponferrada hoy estamos en un lugar único: tres sitios Patrimonio de la Humanidad: Catedral, Murallas y Camino de Santiago. Este rico patrimonio histórico es una de las grandes singularidades de nuestras ciudades, a las que también unen su pasado romano y San Froilán’’, comentó sobre las sinergias entre León y Lugo. (Leer más)

13:04 Discurso de la presidenta del Progreso de Lugo 13:05 04/11/2025 13:29 04/11/2025 La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, inauguró el Segundo Foro Ancares con un discurso en el que apeló a la cooperación, el entendimiento y la construcción conjunta del futuro entre Galicia y Castilla y León. “Bienvenidos a la ciudad de Lugo, bienvenidos a este marco único que nos ofrece la catedral lucense y bienvenidos a este Segundo Foro Ancares”, comenzó García Montenegro, dando paso a una reflexión sobre los lazos que unen a las dos comunidades. Subrayó que en la comarca de los Ancares “el paisaje, la realidad socioeconómica y cultural es la misma”, de modo que resulta difícil distinguir cuándo uno se encuentra en Lugo o en León. Para la presidenta, esa vivencia es un ejemplo de la profunda conexión que comparten ambos territorios, una relación que “podemos y debemos extender más allá de los límites naturales y administrativos”. (Leer más)

12:55 Presentación 13:02 04/11/2025 13:32 04/11/2025 El director de Progreso de Lugo abrió hoy el II Foro Ancares, un evento clave para el desarrollo del noroeste peninsular. "Hay que seguir profundizando mucho en los temas y desafíos que compartimos. Castilla y León y Galicia sumamos mas 5 millones. Si quieres llegar rápido camina solo, pero si quieres ir lejos vete acompañado".



12:54 Empieza el II Foro Ancares 12:55 04/11/2025 12:55 04/11/2025 Empieza el foro. Dos comunidades a las que unen muchos retos en común. El Foro Ancares nace para dar voz conjunta a dos regiones que comparten 200 kilómetros de frontera y cuentan con muchas afinidades, como el Camino de Santiago.

12:51 Representación leonesa y berciana 12:52 04/11/2025 12:52 04/11/2025 Importante representación leonesa y berciana en el II Foro Ancares que acoge el atrio de la Catedral de Lugo.

12:47 Foto de Familia 12:48 04/11/2025 12:51 04/11/2025 Las autoridades y los representantes de Diario de León y el Progreso de Lugo se han hecho una foto de familia junto a la Catedral, antes de dirigirse al atrio para que arranque el II Foro Ancares.

12:45 Llega Rueda 12:46 04/11/2025 12:50 04/11/2025 El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha llegado ya a Lugo para participar en la mesa redonda junto a Mañueco.

12:41 Llega Mañueco 12:45 04/11/2025 12:51 04/11/2025 El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya está en Lugo para participar en el II Foro Ancares.

12:25 A la espera de las autoridades 12:32 04/11/2025 12:41 04/11/2025 La presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, junto al director del periódico Joaquín S. Torné, a la espera de la llegada de los dos presidentes autonómicos.

12:18 Gran expectación de medios 12:22 04/11/2025 12:22 04/11/2025 Ya hay muchos medios concentrados frente a la Catedral de Lugo a la espera de que lleguen los presidentes de Castilla y León y de Galicia.

12:14 Empieza a llenarse el atrio 12:18 04/11/2025 12:18 04/11/2025 Con una temperatura de 19 grados en Lugo, la estancia es agradable en el atrio de la Catedral.

12:07 De Ponferrada a Lugo 12:11 04/11/2025 12:14 04/11/2025 Esta es la segunda edición de este foro, que echó a andar en noviembre de 2024, con el castillo de los Templarios de Ponferrada como escenario. (Leer más)

12:03 Más regidores bercianos en el Foro Ancares 12:04 04/11/2025 12:04 04/11/2025 Se suman los alcaldes de Puente de Domingo Flórez y de Cabañas.

12:02 Llegan los primeros alcaldes del Bierzo 12:03 04/11/2025 12:03 04/11/2025 Llegan los alcaldes de Villafranca y el de Molinaseca.

11:59 Más de 200 invitados 12:00 04/11/2025 12:02 04/11/2025 La lista de invitados a esta segunda edición del Foro Ancares la integran cerca de 200 personas, entre las que se encuentran miembros de ambos gobiernos autonómicos y de ayuntamientos, de los dos periódicos organizadores y Banco Sabadell, así como una amplia representación del empresariado gallego y castellano y leonés.

11:58 Todo preparado 11:59 04/11/2025 11:59 04/11/2025 Todo preparado y a la espera de la llegada de los presidentes Mañueco y Rueda al atrio de la Catedral de Lugo para participar en el Foro Ancares que promueve Diario de León y El Progreso de Lugo