Sigue en directo el II Foro Ancares, minuto a minuto
Diario de León y el Progreso de Lugo analizan los retos que tienen en común en un encuentro que contará con los presidentes Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda
Castilla y León y Galicia analizan este martes los retos que tienen en común, en el marco del II Foro Ancares, encuentro que organizan El Progreso y Diario de León, con la colaboración del Banco Sabadell.
De Ponferrada a Lugo
Esta es la segunda edición de este foro, que echó a andar en noviembre de 2024, con el castillo de los Templarios de Ponferrada como escenario. (Leer más)
Más regidores bercianos en el Foro Ancares
Se suman los alcaldes de Puente de Domingo Flórez y de Cabañas.
Llegan los primeros alcaldes del Bierzo
Llegan los alcaldes de Villafranca y el de Molinaseca.
Más de 200 invitados
La lista de invitados a esta segunda edición del Foro Ancares la integran cerca de 200 personas, entre las que se encuentran miembros de ambos gobiernos autonómicos y de ayuntamientos, de los dos periódicos organizadores y Banco Sabadell, así como una amplia representación del empresariado gallego y castellano y leonés.
Todo preparado
Todo preparado y a la espera de la llegada de los presidentes Mañueco y Rueda al atrio de la Catedral de Lugo para participar en el Foro Ancares que promueve Diario de León y El Progreso de Lugo
¡Bueno días!
Diario de León comienza la cobertura informativa del II Foro Ancares. El claustro de la Catedral de Lugo acoge hoy la segunda edición de esta iniciativa, promovida por Diario de León y El Progreso de Lugo, con la colaboración de Banco Sabadell, en la que participan de nuevo los presidentes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.