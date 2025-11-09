El Gobierno se ceba en León con una recaudación que supera los 606 M€

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La recaudación del Gobierno en la provincia de León se ha incrementado en el último más de un 10,4% con lo que los leoneses pagaron 57 millones de euros más que en el ejercicio anterior, hasta alcanzar los 606.016.000 euros. De este importa, 334 millones recaudados en León engrosaron la caja nacional procedente del del IRPF mientras que la aportación a través del IVA superó los 172,5 millones de euros. Así, la buena marcha de la economía llena las arcas del Estado. Los datos de recaudación tributaria de Hacienda en Castilla y León, revelan un ritmo de crecimiento de casi dos dígitos respecto a las cifras récord de 2024. En concreto, la Agencia Tributaria constata unos ingresos tributarios en Castilla y León hasta septiembre de 2025, de 4.776,35 millones de euros, lo que supone un avance del 9,9% respecto al dato del año pasado.

El último informe publicado, recogido por la agencia Ical, evidencia que ese importante engrosamiento de la recaudación por impuestos del Gobierno, llegó de la mano del buen comportamiento del mercado laboral, con más empleo y salarios; así como del consumo. En concreto, las cifras evidencian que la Agencia Tributaria recaudó en los nueve meses de estudio en la Comunidad, un total de 2.542 millones de euros a través de Impuesto sobre la Renta (IRPF), que subió un 9,9%. Asimismo, la otra gran fuente de recaudación es el IVA, el gravamen indirecto y regresivo al consumo, que castiga por igual a todos los contribuyentes, sea cual sea su renta, y que supuso 1.554,2 millones de euros, con un espectacular incremento del 14,1%.

El documento indica que tuvieron un comportamiento positivo tanto el impuesto al tráfico exterior, como el del capítulo III (tasa radioeléctrica, recargo de apremio, intereses de demora y sanciones tributarias) y la tributación a la renta de los no residentes. En este sentido, los ingresos por tráfico exterior del Gobierno subieron un 15,1%, con 31,8 millones de euros; los del capítulo III, un 4%, con 31,2 millones; y por la renta de los no residentes, un 0,8%, con algo más de 18 millones. Por el contrario, los impuestos especiales siguieron en negativo, con menos 19,92 millones de euros, un poco mejor que los menos 21,7 millones del año anterior; y Sociedades retrocedió 2,1 puntos porcentuales, hasta los 588,79 millones de euros.

Por provincias, el Gobierno central mejoró la caja en todos los territorios de la Comunidad. Por encima de la media, creció la recaudación en Ávila (155,2 millones de euros), un 14,9%; en Palencia (274,4 millones), un 13,9%; en Salamanca (542), un 13,2%; en Zamora (186,8), un 12,3%; en León (606), un 10,4%; y en Segovia (282,9), un 10,1%. Asimismo, avanzó en Valladolid (1.713,3 millones de euros), un 8,7%; en Burgos (826 millones), un 8,5%; y en Soria (189,4), un 4,8%.

Los ingresos del IRPF, refleja aumentos de dos dígitos en Ávila (83,12 millones de euros), 18,7%; Segovia (154,59 millones), 15,2%; Soria (92,8) y Zamora (116,5), 14,3%, en ambos casos; Salamanca (300,6), 11,6%; Palencia (145,4), 11,5%; y León (334,1), 11,4%. La recaudación por el Impuesto sobre la Renta se incrementó en Valladolid (926,4), un 8,4%; y en Burgos (388 millones de euros), un 4,5%. En relación al IVA, sólo se contrajo la recaudación en Soria (73,9 millones), un 2,5% y se disparó en Palencia (87,9 millones de euros), un 35,5%; seguida por León (172,5), un 19,3%; Salamanca (152,7), un 18,8%; Ávila (50,9), un 13,3%; Valladolid (579,7), un 13,1%; Burgos (326,7), un 12,4%; en Zamora (37), un 9,7%; y Segovia (72,5), un 8,3%.