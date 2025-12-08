Una feria que es la catedral del sabor de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Feria Productos de León lo ha vuelto a conseguir. Este encuentro, que acaba de cerrar sus puertas tras un intenso fin de semana, ha vuelto a poner a la agroalimentación leonesa en el puesto de salida a tenor del gran número de compras y lazos que se estrecharon entre los clientes y los producores. Colas para entrar y revuelo en los 104 expositores que han participado en este trigésimo primera edición que cada poco tenían que reponer sus productos para que los visitantes siguieran probando.

«La renovación de esta confianza nos obliga a ponernos a trabajar desde mañana en la que será la 32 edición de la Feria de los Productos de León, ante la que la Diputación que presido volverá a volcarse para ofrecer a los leoneses y leonesas lo mejor de nuestra tierra», apuntó el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel durante la clausura del evento que volvió a celebrarse en el Palacio de Exposiciones. Fueron cerca de 40.000 las personas, entre leoneses y los visitantes que se acercaron este fin de semana de puente a León, las que pasaron por el encuentro agroalimentario, que se convierte cada año en un puente directo entre los productores y los consumidores.

Por su parte, Roberto Aller dio la enhorabuena a todas las personas que hicieron posible el éxito de esta edición, además de hacer hincapié en que «podemos decir, una vez más, que hemos cumplido nuestro objetivo. Hemos puesto a disposición de los empresarios del sector agroalimentario un gran escaparate en el que mostrar sus productos, elaborados con materia prima leonesa, que ya lleva implícita la calidad de la que hacemos gala, tanto en la provincia como en el resto de la geografía española».

La mejor gastronomía leonesa ha sacado músculo en una feria que este año tenía como lema Sabores de un reino. Un reclamo que ha provocado largas colas para entrar al Palacio de Exposiciones y el revuelo en el interior del recinto donde los visitantes salían cargados de bolsas tras participar en las degustaciones o las catas que se han organizado a lo largo del todo el fin de semana. «Siempre es buena la ocasión para disfrutar de los Productos de León, pero ahora que tenemos ya ahí las navidades, sigamos consumiendo Productos de León porque así seguiremos haciendo provincia, seguiremos haciendo medio rural, seguiremos haciendo León».

Familias, parejas y turistas se mezclaron por los pasillos que dejabana los estands organizados en grupos de cuatro. Pasillos a rebosar de catadores y compradores que disfrutaron de nueve demostraciones de cocina en vivo, dos mesas redondas, nueve presentaciones y degustaciones de Productos de Expositores, incluida la queimada popular, cinco maridajes con productos presente en la feria, siete talleres de queso para niños, los dos talleres inclusivos y las novedades de Cocina con tu Abuelo y la Lucha de Cucharones. El concurso de cortadores de jamón que se celebró generó una gran expectación, ya que después se repartió lo cortado por los participantes en el concurso, que ganaron, por este orden, Jorge Pérez Aliaga, de Zaragoza, Álex Martín Marcos, de Salamanca, y Pedro Ortega Viñas, de Valladolid. El premio creativo se lo llevó el leonés Antonio Prada Méndez.

Entre los visitantes a la feria, los que iban a tiro fijo primero, para conseguir lo más deseado, para después dejarse perder con alguna de las delicatessen o los productos más tradicionales. Entre los expositores, como cada año, productos para todos los gustos, como mucha presencia de productos dulces y mieles, seguidos de quesos, frutas bebidas alcohólicas, embutidos, conservas, legumbres y morcilla. Un poco de todo para hacer despensa con los mejores productos de la agroalimentación leonesa.

Los premiados



Como en cada encuentro, la Diputación de León entregó sus premios a los participantes en la Feria Productos de León que este año tuvieron que dilucidarse entre los 104 participantes. En esta ocasión, el galardón de Imagen de Marca se lo llevó Cuturrús, Productos de Transformación Vinílica. El mejor queso de la feria fue para el queso azul con ajo negro de Vailongo y el mejor dulce de pasta dura para las pastas mantequilla de Panadería de Tierra de la Reina.

El aceite de Carolina Reaper (Riper) de Francisco Ricardo Dávila Rodríguez se alzó con el premio al mejor producto perecedero de corta duración y el vermú de uva de pPrieto Pico de Los Prietos con el de mejor producto perecedero de larga duración. En el encuentro también se distingue al mejor lote de la feria, que este año se lo llevó Rosa Ana Álvarez Rodríguez, de Ganadería Arbás mientras que Nodicia del Keso-Aniversario de Gabino Pérez se convirtió en la mejor tabla de quesos.

Muy demandado últimamente, el producto novedad de esta feria ha sido el Dubai Chocolate elaborado por Hijos de Bernardino Fernández y la mejor tapa ha sido Nuestra albóndiga brava, elaborada por De Omaña al Mundo y La Huerta de Fresno. El producto ecológico mejor valorado ha sido el Men & Cía Tinto de Jorge Vega García y el Mejor Chorizo con Marca Colectiva el Chorizo Ahumado Agridulce de Margarita González González. El premio Sabor de esta trigésimo primera edición se lo llevaron los alfajores de Nuestra Señora de Belén.

Unos premios para ensalzar a los productos de leoneses.