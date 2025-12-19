Los Juncales de León enciende su propia Navidad ante el olvido municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Después de que el Ayuntamiento de León haya vuelto a dejar al barrio de Los Juncales sin decoración navideña, los miembros de la asociación de vecinos se pusieron manos a la obra. Ya lo hicieron hace dos años y en esta ocasión, para evitar que las fiestas pasasen desapercibidas, el vecindario organizó talleres para fabricar con diferentes materiales adornos y luces que ayer por la tarde colocaron por las diferentes calles.

Se trata de «un alumbrado simbólico», pero también reivindicativo ante el olvido municipal que además, este año, ni siquiera ha incluido a Los Juncales en alguna de las actividades del programa navideño.

Los Juncales, un barrio de reciente creación, se ha convertido en poco tiempo en uno de los más reivindicativos, y la asociación, encabezada por un nutrido grupo de familias jóvenes una de las más activas de la capital leonesa.

La tarde de ayer comenzó con juegos infantiles y a las 19.00 los vecinos procedieron al encendiendo de las estrellas que previamente habían realizado con unas perchas. Para simular el encendido, unas velas, con las que también hicieron «un minuto de silencio por el abandono que sufre el barrio» y para reclamar más atención del Ayuntamiento de León. Un concurso de balcones y el brindis entre los vecinos para desearse una feliz Navidad completaron la jornada de ayer en el barrio de Los Juncales.